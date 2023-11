Det franske U19-laget ble nummer 2 i sin gruppe etter tap mot Danmark

Zapping nasjonalfotball Den vakreste Ligue 1 Uber Eats-trøya 2022/23-utgaven

En enkelt uavgjort var nok til å sikre Bernard Diomets tropper topp gruppe 1 i denne første kvalifiseringsrunden til EM 2024. Og i løpet av den siste dagen av denne første etappen tapte det franske U19-laget mot Danmark. To mål mot ett og ble nummer to i sin gruppe.

Veltede blåbær

Alt startet bra for Desiré Doué og hans partnere. I det tredje minuttet av kampen åpnet Aboubaka Soumahoro scoringen og lot det franske utvalget starte sitt rally på best mulig måte. Danmark ville imidlertid utligne før de returnerte til garderoben. Ved timemarkeringen vil de unge nordiske ha en fordel som vil være håndgripelig. I det 80. minutt av kampen fikk Noah Lahmadi rødt kort, og etterlot partnerne sine med ti mann i de siste minuttene av kampen.The Blues klarte ikke å komme tilbake på jevne vilkår og avsluttet denne første kvalifiseringsrunden for EM U19. På andreplass, bak Danmark.