det franske videospillmarkedet genererer 5,6 milliarder euro

Det franske videospillmarkedet er i toppform. Hvis 2020 allerede var et rekordår, 2021 fortsatte å se markedet vokse i vårt territorium. Mangelen på konsoller knyttet til spenninger rundt halvledere har ikke svekket de utmerkede resultatene for året som nettopp er over. 5,6 milliarder euro ble generert i 2021.

Maskinvaresalget øker med 22 %

Det er klart at for videospillindustrien, epidemien var en sann gave fra himmelen. Etter et utmerket år 2020 preget av helsekrisen, fortsatte markedet å vokse i 2021 og nådde 5600 millioner euro. en økning på 1,6 % sammenlignet med året før og en historisk rekord. Enda mer imponerende: Mellom 2019 og 2021 økte det totale salget av maskinvare (PC og konsoller), spill og tilbehør med 13,5 % ifølge forhold fra Software Publishers Union (selg).

Om dette emnet spesifiserer Julie Chalmette, president for Sell, det «2020 hadde vært et ekstraordinært år, men spesielt på grunn av konteksten. Denne veksten, bekreftet i 2021, er en reell underliggende trend. Franskmennene har aldri spilt så mye.». Det skal sies at de to siste årene har vært det preget av ankomsten av nye konsoller. Inkludert PlayStation 5 og Xbox Series. Dette er nettopp veksten i segmentet «maskinvare» (1 766 millioner euro, det vil si en vekst på 22 % på ett år) som gjør at det franske videospillmarkedet kan finne seg selv i denne utmerkede dynamikken.

Franske videospill gjør det bra

Overraskende nok er spillsalg 11 % mindre i 2021. Det må sies at året 2020 hadde vært historisk. Under påvirkning av de forskjellige innesperringene hadde franskmennene ønsket å utruste seg for ikke å kjede seg. Denne trenden avtok litt i 2021. Avisen fikk tilbake rettighetene. Dessuten var det færre høydepunkter når det gjelder utgivelser. Forlagene har møtt store vanskeligheter, «med lanseringsforsinkelser eller omorganisering av utstyr midt i en pandemi».

Som alltid dominerte FIFA salget i 2021. 1,592 millioner eksemplarer av den nyeste versjonen av det berømte videospillet har bestått. Bemerkelsesverdig er også gjennombruddet til Nintendo Switch-konsollen, som klarte å plassere 9 spill på topp 20. Vi fant spesielt Pokémon Sparkling Diamond og Pokémon Sparkling Pearl. Mobilspillet anklager en liten nedgang på 1 % til 1.411 millioner euro. Det er nå (litt) overgått av PC-økosystemet, som genererte 1.492 millioner euro (+5 % i år 2021).