«Det gjør meg gal!»: Pascal Sodens, «Pascal, Big Brother», forlater desperat settet (video)

Pascal Soetens, gjest på «L’Instant de Luxe», forteller om vaksinen.

Pascal Soetens er svært opprørt over vaksinepasset. Som du kanskje forventer av “Big Brother Pascal” er det ingen tunge i lommen til den mannen. Han tar opp emner veldig raskt, til og med nært hjertet. Slik er det nå med vaksinepasset, som erstatter helsepasset i Frankrike.

Den tidligere stjernen i TF1 likte ikke måten den franske regjeringen håndterte helsekrisen på. “Vaksinepass, det er det det ble lovet, de kommer til å trakassere oss med det. Det er ikke over. De vil aldri gi oss tilbake friheten. Det er det, det er over., Han begynte. Lederen for et stadion, Pascal Sodens, mener han mistet medlemmer på grunn av dette passet.

Som en påminnelse kunngjorde den franske regjeringens helseminister, Olivier Véran, torsdag at vaksinelisensen vil gjelde. “Så lenge det er nødvendig, men ikke mer enn nødvendig”.

Uansett, Pascal Sodens forlot settet og slo seg. “Vi skal stoppe der, det spiser meg, jeg kommer ikke for å snakke om det, det irriterer meg, jeg skal gi deg den jordanske konflikten, jeg skal forlate settet. Jeg er her. Snakk om en bok. Vi stopper! Stoppet meg.”