«Det har blitt en del av disiplinen ….»

Noen elever og foreldre bruker tjenestene til en advokat for å anke svikt i skolen. MR. Kotchier bemerker at i dag er praksisen fullstendig normalisert. «Noen ganger er det til og med en lærer som gir ham råd!» »

V.SJa, skoleåret er over. Så nå er det på tide å reise på ferie eller… å appellere Rom for fiasko eller suksess med begrensninger. For å gjøre det er det obligatorisk å ha gått gjennom boksen «Intern klage» på ungdomsskolen. «Dette er en appell, som vil bli innført i etablissementet og som vil bli administrert i etablissementet,» forklarer Me Pierre Coetzee, advokat i Namur Advokat.

– Det eneste klasserådet kan gjøre er å sjekke om det er uregelmessigheter i behandlingen eller ikke. Vanligvis ga mattelæreren deg 8 av 20, men ser på oppgaven din burde du ha fått 12 av 20. Klasserådet tar bruddet til etterretning og tar vedtak på nytt. »

►► Hvis ankene ikke var useriøse, ifølge Me Cotchier, gikk de inn i mange tydeligere, og her er grunnen.

►► Hva er sjansene for en vellykket anke? Vår ekspertuttalelse.