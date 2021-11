Det har vært stor spenning i Norge etter arrestasjonen av to reportere i Qatar

To norske TV-reportere har blitt varetektsfengslet i Qatar for å ha dekket forberedelsene til verdensmesterskapet i 2022, noe som utløste raseri i landet.

Norske politiske og idrettskretser protesterte onsdag etter at to norske TV-reportere som dokumenterte kontroversielle produkter ble satt i midlertidig varetekt i Qatar. Fotball-VM I USA. Ifølge deres arbeidsgiver ble den offentlige kanalen NRK, Holvore Eckland og Lockman Corbani arrestert uten forklaring, ifølge kanalen, bare ett år før turneringsstart, kort tid før avreise fra Doha søndag til mandag kveld. .

Fanger i ca 30 timer

Rundt 30 timer senere ble de løslatt uten siktelse og landet i Oslo onsdag morgen. «Arrestasjonen av NRK-journalister i Qatar er uakseptabel. Politikeren mente at dette understreket viktigheten av årets Nobels fredspris til to forkjempere for informasjonsfrihet, Maria Reza fra Filippinene og Dmitrij Muradov fra Russland.

I Qatar sa tjenestemenn på sin side at to journalister var siktet for uautoriserte inngrep i privat eiendom. “Filmteamet fikk lov til å filme hvor som helst i Qatar. De fikk alle filmtillatelsene de ba om før de ankom, og tilbød seg å møte høytstående myndighetspersoner og tredjeparter,” sa han i en uttalelse. Disse frihetene seiret imidlertid ikke i utøvelsen av offentlig rett, og gruppen krenket dem bevisst og med vilje.

Folkeavstemning mot boikott

Allerede viktig da fotball-VM ble presentert for Qatar, var de nordiske landene i forkant av internasjonalt press rettet mot å forbedre arbeidsforholdene til migrantarbeidere i USA. NGO-rapporter anklager Qatar for å utnytte utenlandske arbeidere, spesielt ved å bygge stadioner for neste verdensmesterskap. Den avviser denne kritikken på det sterkeste, og insisterer på at landet har reformert sin arbeidslov og innført minstelønn.

Perit Kjol, leder av Norges olympiske komité, beskrev pågripelsene som «sjokkerende og fullstendig uakseptable». “Vi må konkludere med at store idrettskonkurranser er årsaken til land som ikke respekterer pressefriheten og ytringsfriheten,” sa han i en uttalelse.

Ideen om å boikotte fotball-VM eksploderte i Norden, men en folkeavstemning i Norges Fotballforbund avviste tilbudet i juni. På tredjeplass i gruppe G bak Nederland og Tyrkia vant ikke Norge sin kvalifiseringskamp i finalen.