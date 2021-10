Det hele starter for alvor med Shiba Inu

Festet til den niende posisjonen i markedet etter å ha steget mer enn 800 % i løpet av oktober, ser det ut til at ingenting stopper Shiba Inu, og noen drømmer til og med om at kryptovalutaen skal bli den første som kapitaliserer markedet. Shib er kanskje langt fra den drømmen, men for de som trodde Doge-Killer bare var en enkel Shitcoin som vil forsvinne en av dagene. Tenk om igjen fordi informasjonen i denne artikkelen vil forbløffe deg.

Som Bitcoin, NSEthereum, The Litecoin eller Dogecoin Godtatt av mange selskaper som betalingsmåte, har Shiba Inu nettopp sluttet seg til denne svært begrensede klassen av kryptovalutaer brukt som “ børsmegler SHIB har slått en ny side i en kontekst der kritikerne kritiserer den for dens manglende anvendelse i virkeligheten.

Vis restaurant i Paris en vei

Den parisiske restauranten Le Bistrot d’Eleonore et MaxenceFrancis Xavier Church, en berømt romersk-katolsk kirke, satte en lapp på døren om at selskapet godtar bruken av Shiba Inu som betaling. Det er ikke en reklameplakat. Notatet er veldig ekte ifølge Natheno Davy, en investor som bor i Paris, på sin Twitter-konto.

bøker:

Etter publiseringen kontaktet Cointelgraph investoren direkte for å spørre om situasjonen. Nathino Davey fortalte avisen at han først bekreftet notatet ved å snakke med en restaurantansatt før han la ut videoen i tweeten. Cointelegraph rapporterte også at Davy kom tilbake til Le Bistrot d’Eleonore et Maxence etterpå. Denne gangen ble han ledsaget av vennene sine. De smakte en god liten buffet betalt i chipotle, tilsvarende 250 euro.

Etter Doge øser AMC Entertainment over konkurrentene sine

Forrige måned, AMC Film Company la til Doge I listen over betalingsmåter i kryptovaluta. Brukere kan allerede betale for gave- og gavekortene sine med BTC, ETH og LTC. Nå vurderer selskapet seriøst å inkludere Shiba Inu.

Adam Aron, administrerende direktør i AMC, lanserte en undersøkelse på Twitter som spurte brukere om de ville være interessert i å betale med SHIB-tokensene sine. Av 134 952 respondenter i undersøkelsen, svarte 80,3 % “Ja, selvfølgelig, Al Shaybah.” Bare 7,3 % av dem ga et ugunstig svar.

TWITTER POLL SURVEY #2: Som du vet kan du nå kjøpe AMC-gavekort med kryptovaluta, og IT-gruppen vår skriver kode slik at vi snart kan akseptere nettbetalinger i Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin og mer. Bør vi strebe etter å ta en Shiba Inu også? – Adam Aaron (@CEOAdam) 29. oktober 2021

Venezuelanske selskaper går ikke glipp av “trenden”

På randen av en alvorlig økonomisk og finansiell krise fortsetter den venezuelanske pesoen å synke. de siste to årene, Det er den mest volatile offisielle valutaen i det internasjonale pengesystemet. Siden denne kaotiske situasjonen har mange venezuelanere vendt seg til kryptovaluta. Regjeringen støtter bruk av digitale valutaer i landet. Han sparket til og med Petro for å hjelpe til med å omgå amerikanske sanksjoner.

Denne gangen har venezuelanske selskaper funnet en ny mester. Og dette er Shaybah Nei! Nesten 70 personer aksepterer kryptovaluta i henhold til Twitter-kontoen som representerer SHIB-fellesskapet i Venezuela, @ShibaVenezuela:

Vi er mer enn Shiba Inu-samfunnet i Venezuela [email protected] For å kunngjøre at vi allerede har nådd 70 selskaper over hele landet som aksepterer Shiba Inu som betaling. Takk for at du gjorde det mulig: Paladares, Casa de María, Dollar Fashion, Diverfiesta. #shiparmi pic.twitter.com/M6XH3tbC5w – Shiba Inu Venezuela (ShibaVenezuela) 30. oktober 2021

Robinhood: Hva venter du på til slutt?

Desentralisert utveksling (Shiba Swap), betalingsstøtte og integrering i topp ti, Robinhood vil la disse edelstenene gli unna uten en fordel. Når vi vet hvordan hypen rundt Dogecoin hjalp handelsplattformen med å øke salget, lurer vi på om disse lederne går glipp av det uunngåelige. Oppropet om å inkludere Shiba Inu har nå nesten 500 000 underskrifter.

Uansett, Shiba Inu viste oss at han kan sprenge seg uten hjelp av en midjestøtte. Noen mente at da Elon Musk sa at han ikke hadde grått hår, falt klassen hans fra hverandre. Til haternes overraskelse ga Shiba Inu en rask opptreden etter at Musk fikk sparken. Verdien har vokst med mer enn 65 % på dagen. Kryptoen når ATH ved $0,0008616.

For øyeblikket overstiger Shebas markedsverdi (36,1 milliarder USD) Robinhoods (29,9 milliarder USD). Aksjekurs (HOOD) Fall en stund. For oktober har aksjen allerede tapt 18,36 % av verdien. Deretter Robinhood, vil du fortsette å slå døve ørene til Shiba Inu.