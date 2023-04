«Det holder meg oppe om natten»: Googles administrerende direktør vil at AI skal bli mer regulert – Business AM

Flere og flere stemmer etterlyser et AI-rammeverk, mens kappløpet om chatboter og andre kopier av ChatGPT tar fart på global skala.

Nyheter: Google-sjef Sundar Pichai bekymrer seg for de skadelige effektene AI kan ha i fravær av regulering.

Detaljen: risikoen er så tilstede at den hindrer ham i å sove om natten, forsikret han under et intervju i 60 minutter.

«Vi har fortsatt ikke alle svarene, og teknologien endrer seg raskt. Så holder det meg våken om natten? Absolutt,» sa han. Han illustrerte tankegangen sin ved å referere til feilene Bard gjorde under presentasjonen. Verken han eller teamene hans har klart å forklare dem, et bevis på at mange ukjente vedvarer rundt denne teknologien.

Vi må jobbe for å utvikle AI og distribuere det på fordelaktige måter, fortsatte han, mens han erkjente at det faktisk kan være skadelig hvis det gjøres dårlig.

Derav en målt utgivelse av AI?

Kan Googles DMP-frykt drive den målte utgivelsen av teknologien inn i selskapets produkter? Det er mulig.

I kappløpet om generativ AI er Mountain View-firmaet mer reservert enn Microsoft, for eksempel, og foretrekker å gå ett skritt om gangen. Det stoppet ham ikke fra raskt å introdusere Bard, svaret hans til ChatGPT. I møte med spenningen rundt denne teknologien, men også fra Microsoft over OpenAI, hadde Google ikke noe annet valg enn å gå offentlig ut med sin egen generative AI. Google, som hadde jobbet med Bard, så vel som LaMDA-språkmodellen, i årevis, formaliserte den før utviklingen var ferdig utviklet.



Den amerikanske giganten har imidlertid vært aktiv i AI-sektoren i årevis og har lenge omfavnet den i flere av produktene sine, inkludert Google Photos og den virtuelle assistenten.

ulike risikoer

Under intervjuet sitt fremhevet administrerende direktør i Google risikoen ved å slippe teknologi som er for kraftig uten å gi selskapet tid til å tilpasse seg. Det må være rimelig, mener han, fordi risikoen er veldig reell.