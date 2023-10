Det høye antallet konkurser i gjestfrihetssektoren: bekymring, sektoren krever tiltak for å dempe det

Bekymret over økningen i antall konkurser i gjestfrihetssektoren siden begynnelsen av året, ba den vallonske føderasjonen av sektoren søndag om vedtak av fire tiltak for å lette sektoren.

I en pressemelding ber HORECA Wallonia Federation først regjeringen om å vedta «rettferdige og identiske» regler for alle HORECA-aktiviteter overalt for å unngå urettferdig konkurranse. Sektoren krever også en reduksjon i 12 % merverdiavgiftssatsen på alkoholfrie drikkevarer inntatt på stedet, i tillegg til å indeksere og utvide målgruppereduksjonen som i dag eksisterer på maksimalt fem heltidsansatte i sektoren. Til slutt ønsker arbeidsgivere i denne sektoren å utvide den totale netto overtiden fra 360 til 450 for fast ansatte.