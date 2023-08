Det indiske selskapet Zee Entertainment viser underskudd i første kvartal på grunn av svak annonsering og økende kostnader.

Zee Entertainment Enterprises rapporterte et kvartalsvis tap på onsdag, tynget av svak etterspørsel etter annonsering ettersom utgiftene økte.

Kringkasteren, som er i ferd med å fusjonere med den indiske enheten i Japans Sony-konsern, hadde et konsolidert nettotap på 534,2 crore Rs i første kvartal som ble avsluttet 30. juni, sammenlignet med et overskudd på Rs 1 070 crore i første kvartal som ble avsluttet 30. juni. i fjor.

Totale inntekter økte med 6,4 % til Rs 19 980 crore, mens utgiftene steg nesten 17 %, på grunn av økende markedsføringskostnader, arbeids- og vedlikeholdskostnader, sa selskapet i en uttalelse.

Indiske kringkastere har lidd de siste kvartalene ettersom selskaper kuttet annonseutgifter for å spare penger i et tøft makromiljø, mens noen valgte målrettede annonser på digitale plattformer for spesifikke arrangementer, for eksempel sportsturneringer.

Zee rapporterte en nedgang i annonseutgifter, hovedsakelig på grunn av den indiske Premier League, en cricketliga, i de to første månedene av kvartalet.

Programmerings- og teknologikostnadene økte på grunn av økende innholdskostnader i filmer, mens markedsføringskostnadene steg på grunn av utgifter til nye serier, filmer og teaterutgivelser, sa Zee.

«Positive tegn dukket opp mot slutten av kvartalet, med tidlige tegn på en bedring i annonseutgifter, spesielt fra raskt bevegelige forbruksvareselskaper,» la Zee til.

New Delhi Television Ltd, eid av milliardæren Gautam Adan, gikk med tap i første kvartal, mens TV18 Broadcast, eid av Mukesh Amban, så markedsføringskostnadene skyte, noe som skadet en nøkkelindikator på fortjenesten.

Sammenslåingen av Zee- og Sony Group-enhetene ble annonsert i 2021 for å skape en TV-virksomhet på 10 milliarder dollar. Selskapet har opplevd flere regulatoriske problemer, hvor administrerende direktør har fått forbud mot å sitte i styret i ett år på grunn av angivelig underslag av selskapets midler.

Zees aksjer har steget noe siden årsskiftet. (Rapportering av Sethuraman NR i Bengaluru; Skrevet av Sohini Goswami)