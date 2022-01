Det israelske selskapet SupPlant utvider sine aktiviteter i Marokko

I en pressemelding uttrykte selskapet sin interesse for det marokkanske markedet, og indikerte sin intensjon om å introdusere en ny teknologi til marokkanske bønder kalt smart landbruk, ifølge rapporter. en utfordring.

I samarbeid med det marokkanske selskapet Rahatech, har SupPlant-tilbudet som mål å gjøre det mulig for bønder å forbedre produktiviteten sin samtidig som kostnadene reduseres, spesielt når det gjelder vannforbruk.

Den foreslåtte teknologien fokuserer på å “endre det grunnleggende konseptet for vanningsmetoder og er basert på planters reelle og umiddelbare behov” og “har vist seg å spare vann på global skala samtidig som den forbedrer produktivitet og utbytte,” bemerket SupPlant-ledelsen, og spesifiserte at teknologien fungerer takket være en fullt tilpasset vanningsprotokoll på 6 uker.

Det israelske selskapet hevder å installere svært nøyaktige og pålitelige sensorer på nivå med frukt, blad, stilk og stilk, så vel som i bakken på forskjellige dyp, for å samle plantens reelle vannbehov hvert 10. minutt. i vekststadiet.

SupPlant har nå en database med nesten 3 milliarder datapunkter samlet over et jordbruksområde på 24 000 hektar og over 30 avlinger. Under tilsyn av et team av agronomer, blir disse dataene, sammen med data samlet inn i sanntid på gårdene, matet inn i SupPlant-algoritmen.