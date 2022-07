Det kan revolusjonere måten du handler på

Nytt hos Aldi, som åpner onsdag i Utrecht, er et maskinverksted som skal fungere som et nyttig «laboratorium» for Nederland og Belgia.

De annonserte det i oktober 2021, og det er nå konkret: Aldi åpnet en automatbutikk i Utrecht, melder Gondola som var i stand til å besøke før noen andre. Denne teknologifylte butikken er faktisk en one-stop testbutikk som betjener behovene til belgiere og nederlendere. Resepsjonen vil bli studert av kundene, tilbakemeldingene de vil gi og de forskjellige dekkene til Aldi vi kjenner der spesielt.

Aldi Shop & Go, fra navnet sitt, dekker et kommersielt område på 370 kvadratmeter, mindre enn en tredjedel av merkevarens standard rabattsupermarked. Men interessant nok er den i stand til å romme et lignende sortiment som de butikkene vi kjenner, uten non-food tilbudene!

Men hva endrer seg egentlig etter det? Det er rett og slett mer teknisk: «475 sensorer er installert i taket. For å kunne komme til butikken begynner hver besøkende med å laste ned Shop & Go-appen på smarttelefonen sin, identifiserer seg med navn og e-post, og kobler deretter kontoen sin til et kredittkort, som er betalingsmåten som velges i dag. Det kan i fremtiden suppleres med andre alternativer. Når det er satt inn, presenterer det QR-koden sin til lesestasjonen plassert ved inngangen, som åpner porten for ham. Fra denne øyeblikket på, selv om privatlivet hans er beskyttet (ingen biometrisk spor), vil det bli fulgt i hele butikken, som automatisk vil oppdage varene han tar av hyllen. Han peker selv på kassen, og vips, han blir automatisk belastet. Kvitteringen hans? Han får den i e-postboksen sin,” forklarer gondolen veldig tydelig.

Legg et produkt tilbake på hyllen, ikke få panikk! Sensorer ser alt!