Det kan vare til midten av neste år!

IKEA forventer at forsyningskjedeproblemer og den resulterende lagermangelen fortsetter minst til midten av neste år.

Denne prognosen ble laget av John Abrahamson Ring, administrerende direktør i Inter Ikea, den globale franchisetaker for møbelbutikkgruppen. Den største utfordringen selskapet står overfor er å sende varer fra Kina. Ifølge ham ønsker ikke selskapet å overføre merkostnader knyttet til transport, blant annet til kundene.

Ikea, som andre selskaper, står overfor mangel på fraktcontainere og havneproblemer som forstyrrer logistikken. Disse komplikasjonene har allerede ført til advarsler om redusert salgsvekst og stigende kostnader hos flere selskaper, inkludert den svenske kleskjeden Hennes & Mauritz (H&M) og den britiske nettbutikken Asos.

For å håndtere situasjonen måtte IKEA prioritere, sier Abrahamson Ring. Produktlinjen fokuserer derfor på de mest populære produktene, sa han. “Jeg tror heller ikke vi kommer ut av fare i inneværende regnskapsår,” sa han. Ikeas regnskapsår løper ut august. “Det er en veldig stor utfordring for hele forsyningsinfrastrukturen,” sa Ikea -sjefen.

IKEA avsluttet det siste regnskapsåret med rekordsalg. Gjenopprettingen kommer etter et år hvor salget falt for første gang, hovedsakelig på grunn av nedleggelse av butikker på grunn av pandemien.

Stigende priser på transport og råvarer de siste månedene har presset kostnadene opp. Selskapet planlegger å absorbere disse merkostnadene på egen hånd i stedet for å gi dem videre til Ikea -kunder. Ifølge Abrahamsson Ring er utfordringen å gjøre Ikea rimeligere. Han sa at selskapet planlegger å få en større andel av inntektene fra rimelige produkter.

Ikea har også tatt andre skritt for å få produkter inn i butikkene. For eksempel leier selskapet containere og utforsker alternative transportalternativer som jernbane.

Spørsmålet ble også reist torsdag under en utstilling av belgiske personligheter. Andre Schmidtgal, administrerende direktør i Ikea Belgium, sa at Ikea også har blitt påvirket av forstyrrelser i forsyningskjeden i mange sektorer av global handel. På den tiden tok selskapet en beslutning om å redusere produktlinjen for å opprettholde den mest stabile situasjonen som mulig.