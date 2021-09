Det keltiske mysteriet til Giorgos Geocomkis blir slettet da Ange Postgoglu mumler ‘Jeg gikk under en stige kompis’

Vente Giorgos Giacomix ‘ Den keltiske debuten vil finne sted etter at Ange Postgoglo bekrefter at han tok et slag før kampen.

Den greske spissen Vivi Wenlow har ennå ikke vist seg for sommeren, men har blitt lagt til i troppen. Wright Rovers.

I første omgang dukket han opp på benken Premiere Game Cup Kolliderer, men blir ikke med på laget igjen i den andre perioden.

Fans klødde i hodet da klubben ikke fikk de første minuttene til å rekruttere nykommere i mesterskapslagets 3-0-fall.

Australieren har nå tilbudt en oppfriskning når han innrømmer sin skuffelse etter at en leggskade ble plukket opp under oppvarmingen.

De Celtic Sjefen sa til Premier Sports: “Jeg vet ikke hva det er kompis, jeg gikk definitivt under en stige.

“Han gjorde det i varmen av kalven. Vi har nå sendt ham til skanning. Dessverre ble han skadet.”

Etter å ha vunnet pokalen og gjort uavgjort i kveld, møter Celtic St Johnston i Hampton.

Postecoglou la til: “Dette burde være en flott mulighet og en god motstander.

“St. Johnstone gjorde det bra i pokalene i fjor. Vi er gode til å være der.”