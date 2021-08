Det kinesiske selskapet Nio tar sikte på å ta imot Volkswagen og Toyota med nye merker, selskaps- og markedsnyheter og topphistorier

BEIJING (Reuters) – Konsernsjefen for den kinesiske luksuselbilprodusenten Nio, som nå regner BMW og Audi som konkurrenter, sa at den jobber med et nytt massemarkedsmerke som vil være i en lignende posisjon som Volkswagen og Toyota.

Selskapet har forberedt seg på å produsere massemarkedsprodukter under et annet merke, og et kjerneteam er blitt satt sammen som “det første trinnet i et strategisk initiativ”, sa bilprodusentens administrerende direktør William Lee torsdag (12. august).

“Forholdet mellom Nio og vårt nye massemarkedsmerke vil være som Audi-Volkswagen og Lexus-Toyota,” sa Lee uten å spesifisere prisklassen for den nye bilen.

“Vi ønsker å tilby bedre produkter og tjenester til lavere priser enn Tesla.”

De fleste nåværende Nio -modellene er over 300 000 yuan (63 000 dollar).

Li la til at det nye merket ikke vil konkurrere med Wuling Hong Guang Mini EV, det populære lille elektriske kjøretøyet produsert av General Motors i Kina sammen med SAIC Motor, som starter på 28 800 yuan.

Nio planlegger også å introdusere tre nye bilmodeller neste år, inkludert den første sedanen.

Bilprodusenten, som produserer og selger tre SUV -modeller i Hefei øst i byen, rapporterte et tap på 659,3 millioner yuan i andre kvartal, 45,4 prosent mindre enn året før.

21 879 kjøretøyer ble levert mellom april og juni, opp fra 10 331 enheter i samme periode i fjor.

Nio lanserte sin første sedan -modell, ET7, i januar, men leveransene starter først i 2022, noe som betyr at Nio ikke vil ha en ny modell i år.

Li ga ikke detaljer om neste års tre nye modeller, som inkluderer ET7, men sa at de vil bli utviklet på den nye Nio -produktplattformen.

Nio utvider også produksjonsbasen i Hefei.

Det åpnet et kontor i Norge i mai og planlegger å begynne å selge biler der senere i år, ettersom det presser på å ekspandere globalt.