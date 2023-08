Det kommende Soulslike-kollisjonen med Church of Death i Deathbound

Hvordan finner du en ny hensikt i en verden nektet av døden og i ruiner? Date Multimedia og Trialforge Studio kunngjør Deathbound, et action RPG satt i en brutal virkelighet der liv og død aldri kolliderer. Absorber essensen av falne krigere og avdekk hemmeligheter gjemt i en tekno-middelalderverden som er full av nådeløse skapninger. Hvordan vil du takle grusomhetene til Jimina når DeathBound begynner i 2024?

Døden er satt i en ødelagt sivilisasjon der konflikten mellom fanatisk tro og vanhellig vitenskap har ødelagt Jiminals verden og den store byen Akratya. Under korstoget deres vil heltene møte nådeløse monstre som vil teste viljen og motet til alle som banker på døren deres. I Ziêminal er det ingen gode eller dårlige, bare begrunnelser.

Akratya er en dårlig og farlig by. Det krever mer enn det tradisjonelle sverdet og skjoldet for å erobre det, enn si opprettholde det. Deathbound har et unikt bindingssystem som lar spillere absorbere essensen av falne krigere som finnes over hele verden. Essence gir muligheten til å lage spillestiler skreddersydd gjennom ulike ferdigheter og evner, i tillegg til å skape en fest. Takket være dynamisk veksling kan spillere bytte mellom helter når som helst og tilpasse seg de mange farlige situasjonene de befinner seg i. Bonding lar spillere bruke de kombinerte kreftene til alle de absorberte døde for å levere ødeleggende Morpstrikes. Grensen mellom liv og død er veldig tynn. En nøye utført Morphstrike kan snu kampen.

Minner og identiteter til de som falt i krig avsløres også gjennom binding. I tillegg til miljøet og gjenstandene, vil essensen avsløre verdenshistorien til Jiminal og dens innbyggere. Spillere må imidlertid være forsiktige når de knytter bånd, siden ikke alle helter kombinerer harmonisk. Konflikter forårsaket av å absorbere forskjellige essenser kan i stor grad påvirke spilling og historiefortelling.