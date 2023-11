Det kongelige slott er i sentrum av en kommunikasjonsoperasjon som ikke er villig til å gi ut filmen om Napoleon

I oktober ble et historisk dokument lagt ut på auksjon. Det var faktisk Arenberg Auctions, et auksjonshus i Brussel, som foreslo en salgskontrakt som blokkerte tomtene til Laeken-godset. Godset måtte deles i lodd, før Napoleon kunne forelske seg i stedet… og redde det. Dette salgsbrevet dateres tilbake til 3. august 1804 og ble signert av Napoleon selv. Den ble solgt 14. oktober for beskjedne €6.250, i stedet for de estimerte €3.000.

Men hvem ville ha ønsket å kjøpe dette dokumentet? Dette er Sony Pictures Belgium, som er ingen ringere enn den belgiske distributøren av «Napoleon», den nye storfilmen regissert av Ridley Scott, med Joaquin Phoenix, som kommer på skjermen vår neste onsdag. Etter å ha kjøpt dokumentet kunngjorde distributøren at han ville sende det til selveste kong Philip. Nok til å betale for en flott kommunikasjonsoperasjon…men historien slutter ikke der.