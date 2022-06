Det manglende puslespillet til haien som forsvinner med Magellan

BESKRIVELSE – De gigantiske tennene til dette rovdyret, det mest folkerike på planeten, er i sentrum for forskning utført av forskere for å forstå dens utryddelse.

Andre McLaughlin Det er et av de største befolkede rovdyrene på planeten vår, men som andre dyr av dens størrelse, Dinosaur Rex, Som nå bare finnes i storfilmer eller tegneserier. Fiksjon er som tegneserier Kartago Eller film I turbulent vann For å opprettholde myten om eksemplarer av megalodoner som fortsatt lever i avsidesliggende områder av havene, erkjenner forskere det faktum at denne gigantiske haien forsvant for 2,5 millioner år siden. Årsakene til denne plutselige forsvinningen diskuteres imidlertid fortsatt. Verk publisert i bladet tirsdag 31. mai Naturkommunikasjon Et internasjonalt forskerteam har kommet med nye ledetråder for å kaste lys over mysteriet om utryddelsen av denne «gigantiske» haien.

Disse tennene, som sjelden passer i en menneskelig hånd, er i sentrum for forskning av Jeremy McCormack