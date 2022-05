Det mest alvorlige fallet av Arnaud de Lee på 4 dager i Dunkerque, den belgiske løperen hadde ingen brudd.

Dette stoppet tirsdag Den første etappen av den 66. utgaven På 4 dager i Dunkirk, 161 kilometer mellom Dunkirk og Anich.

Seieren gikk tidlig Sam Wellsford (DSM). DSM-løperen vant nederlenderen Arvid De Kleijn (Menneskelig energi) Under sprinten. Dagens vinner rykket ned for å ha vært direkte involvert i høstArnaud Deli. Overfylte WellsfordFra Belgia Lotto-Southal-laget blir knust av den australske løperen og ender på ballen akkurat som de andre løperne.

– Den første undersøkelsen som ble utført på sykehuset viste ingen brudd. Kontakt den belgiske kreasjonen denne tirsdag kveld. Arnaud lider imidlertid av hjernerystelse og han har mistet mye hud. Som en forholdsregel vil han ikke starte den andre fasen.»

«Jeg gikk veldig fort og jeg var sikker på at jeg ville vinne, men jeg kunne ikke unngå fallet,» sa han. Han understreket Arnold de Lai for sin del. På dette tidspunktet føler jeg meg veldig bra, og jeg var spesielt skuffet over ikke å ha vunnet denne seieren. Teamet jobbet hardt for meg i løpet av dagen, og jeg vil takke dem på denne måten.»

De Kleijn Derav den første lederen av klassifiseringen. Jason Short (Saint-Michel – Auber93) For det andre, Niles Egoff (DSM) Tredje. Fra å lyve Han ble fraktet til sykehus etter ankomst. Tester kan avsløre en skade etter et fall, eller ikke.

Som navnet tilsier, foregår arrangementet i seks etapper fra tirsdag til søndag.