Det mest kjente medlemmet av kongefamilien, Sophie av Spania, feirer sin 85-årsdag

Bursdagsuke ved Det kongelige hoff i Spania. 31. oktober feiret prinsessen av Asturias attende årsdagen sin i to etapper. Først med en veldig overdådig bankett i Cortes (parlamentet), hvor han avla ed til grunnloven og mottok den kongelige orden av Carlos III, og deretter med familien i nærvær av sin bestefar, kong Juan Carlos, ved sin storslåtte retur fra «Abu Dhabi.

Den 2. november var det også dronning Sophie som blåste ut sine 85 lys.

Prinsesse Sophie av Hellas ble født i Psychiko-distriktet i Athen, hvor foreldrene hennes, kronprins Paul og kronprinsesse Frederica, bodde. Barnet ble navngitt til ære for dronning Sophie av Hellas sin bestemor, som ble født som en prinsesse av Preussen. Familien vokste med fødslene til Constantine (1940) og Irene (1942) mens de var i eksil under andre verdenskrig i Sør-Afrika.

I 1946 kom kong George II tilbake til tronen etter en folkeavstemning. Han døde plutselig noen måneder senere, noe som fikk broren Paul til å bli den nye suverenen i et krigsherjet land.

I 1952 ble Sophie fra Hellas sendt til Salem College, drevet av Hannovers onkel, prins George. Hans fetter, hertugen av Edinburgh, prins Philip av Hellas, ble født og utdannet der. Sophie snakker flytende gresk, engelsk, tysk og spansk. Da hun kom tilbake til Athen tok hun kurs i barnepass og arkeologi.

Han vokste opp i en sammensveiset familie på eiendommen Tatoi i utkanten av Athen. Livet der er veldig enkelt. Hans fetter prins Michael av Hellas, forfatter av en rekke historiske biografier og romaner, en foreldreløs av både far og mor, deler deres daglige liv.

I 1954 møtte han prins Juan Carlos av Spania under en stor reise organisert av hans mor, dronning Frederica, hvor flere medlemmer av Gotha ble invitert for å trekke oppmerksomhet til Hellas sitt reiselivspotensial. Men bare fire år senere endret situasjonen seg.

Ekteskapet ble feiret i Athen i mai 1962 under to seremonier, den ene ortodoks og den andre katolsk. Da de kom tilbake fra en lang bryllupsreise rundt om i verden, slo Juan Carlos og Sophie fra Spania seg ned i La Zarzuela-palasset i Madrid, som faktisk er en tidligere jakthytte. Juan Carlos situasjon er mer delikat. General Franco styrer Spania, men sier at prinsen vil etterfølge ham når han dør. I tillegg kommer det faktum at faren til grev Juan Carlos av Barcelona, ​​som bor i eksil i Portugal, er overhodet for kongefamilien.

I 1964 døde hans far, kong Paul, uventet. Hans bror Konstantin besteg tronen i en alder av 23. I 1967, mens han besøkte Athen, skjedde et kupp. Konstantin inngikk våpenhvile med hæren i seks måneder, og motkuppforsøket mislyktes. Den greske kongefamilien blir forvist igjen.

Elena (1963), Cristina (1965) og Felipe (1967) ble født fra hennes forening med Juan Carlos fra Spania. I 1975 etterfulgte Juan Carlos effektivt general Franco. Sophie blir dronning. Hun vet hvordan hun skal spille rollen sin perfekt som datter, datter og mor til kongen. Etter å ha viet seg til barnas utdanning, er hun engasjert i saker som ligger hennes hjerte nær, inkludert kampen mot avhengighet, miljøet og kultur og musikk.

I 1981 døde moren Frederica av et hjerteinfarkt under en operasjon i Madrid. På grunn av kong Juan Carlos inngripen kunne kongefamilien reise tilbake til Hellas i noen timer for å begrave ham. Sammen med broren Constantine og søsteren Irene har Sophie ikke satt sine ben på gresk jord siden 1967.

Samme måned var det et mislykket kuppforsøk i Spania. Dronningen er alltid med kongen. Hver sommer reiser de til øya Palma de Mallorca, hvor de er vertskap for familie og venner som prins Charles og prinsesse Diana og slår seg ned i Marivent Palace.

Det er kun i rettslige kretser vi vet hva ekteskapsforholdet mellom suverene egentlig var. Juan Carlos har hatt flere romantiske forhold, men Sophie lyver alltid offentlig. Sovereigns fall under en jakttur i Botswana ødelegger forholdet hans til Corinna Larson. Men et ord fra Sophie, en reaksjon.

Han er avhengig av en veldig liten familiekrets, inkludert søsteren prinsesse Irene og kusinen prinsesse Tatiana Radziwill, som bor sammen med ham i Madrid. Hennes største glede var hennes åtte barnebarn. Hans svigersønn Inaki Urdangarin ble dømt til seks års fengsel og ble senere skilt fra Infanta Cristina da han dukket opp sammen med en annen kvinne.

Rani er veldig populær fordi hun presenterer et bilde som er betryggende og tilgjengelig. Til tross for abdikasjonen av Juan Carlos i 2014 og hennes påfølgende frivillige avreise til Abu Dhabi i 2020, har Spanias Sophie fortsatt sine kongelige plikter, selv om hun nå gir mer fritid.

Spanias kjærlighet til dronning Letizia nådde sitt høydepunkt etter påskefeiringen i Palma de Mallorca i april 2018, da hun kranglet med dronning Sophie (over et spørsmål om å ta et bilde). Videoen, som ble sendt noen dager senere, vakte utallige sympatier for Sophie, som senere ble beskrevet som «vår virkelige dronning». Siden den gang har de to kvinnene alltid vist mye kjærlighet offentlig.

Som 85-åring og ved utmerket helse fortsetter Sophie fra Spania sin regjeringstid.