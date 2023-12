Det mystiske utseendet til Sonja, en av Norges vakreste tiaraer…

En av Norges Dronningers fremste juveler, den såkalte tiaraen til Dronning Desiree, vil tross alt ikke tilhøre sistnevnte… men keiserinne Josephine! En forbløffende oppdagelse, resultatet av en lang etterforskning av en ivrig historiker.

Etter den utrolige smaragddiadem er dette utvilsomt en av «skattene» til dronning Sonja av Norge. Dronning Desirees diadem er et utrolig stykke empirestil, med diamanter som pryder den som viser roser omgitt av laurbærblader. Hvor kommer han fra? Til nå var den mest utbredte hypotesen at det var en bryllupsgave: i 1798 mottok Desiree Claire den fra foreldrene for ekteskapet med Johann – Jean-Baptiste Bernadotte, den fremtidige Carl XIV av Sverige og Norge. Men denne vakre historien har blitt ødelagt av de ferske verkene til historikeren Trond Noren Isakson, som skrev et verk med tittelen Norske kronjuveler. Ingrid Alexandras Arv [L’héritage d’Ingrid Alexandra, non traduit à ce jour].

24. mai 2002 bar Dronning Sonja av Norge Dronning Desiree Tiara i bryllupet til datteren prinsesse Martha Louise. © Getty Images

Ifølge forfatteren er det usannsynlig at foreldrene til Desiree var sponsorene til denne praktfulle juvelen. I 1798 døde Desiree Clarys far, en velstående kjøpmann. Kan det være at enken hans ga datteren en «kongelig» tiara da hun giftet seg med en general fra den revolusjonære republikken? Nå var det ikke tid for slik galskap… spesielt siden Bernadotte ikke var bestemt til å bære to kroner. En annen ledetråd: Désérie Claire kan ha mottatt den fra mannen sin når han ble konge. Her oppstår det igjen tvil. Fordi genealogiske opptegnelser etablert etter Desirees død i 1860 nevner rubiner, safirer, smaragder, turkis, ametyster … men bare en diamantdiadem. Dekret er ofte avbildet med det. Det ser ikke ut som det dronning Sonja har på seg for tiden.

Desiree Claire, dronning av Sverige og Norge i 1822. Turbanen han har på seg i dette portrettet er ikke den samme juvelen. © Getty Images

Trond Noren Isaksen utelukker derfor at den aktuelle tiaraen er arvet etter dronning Desiree. Forskningen hans fører ham til en enda mer verdifull oppdagelse. Den 18. juni 1823 giftet kronprins Oscar, eldste sønn av kong Carl XIV Johann og dronning Désirée seg med prinsesse Josephine av Leuchenberg, datter av Eugène de Beauharnois og prinsesse Augusta av Bayern, og dermed keiserinne Josephines barnebarn. I et monumentalt maleri av bryllupet av Per Croft den yngre, bærer den unge prinsessen en diamantdiadem. Det er bare en detalj på lerretet, men for Trond Norén Isaksen er motivet tydelig: en rose i midten omgitt av to palmer, deretter to roser på hver side. Men på bryllupsdagen bar bruden … en myrtkrone! «Enkel kunstnerisk frihet», svarte historikeren og forklarte at Josephine de Leuchenberg, med samme diadem, er representert i senere portretter.

Medaljongdronning Josephine av Sverige, født Josephine de Luchenberg, barnebarn til keiserinne Josephine. Turbanen han bærer i dette portrettet har samme mønstre som nåtiden. © Getty Images

Men hvem fikk hun denne gaven fra? Slottet i Oslo ga ingen opplysninger om saken. Den nøyaktige opprinnelsen til selve tiaraen er ukjent for kongefamilien … nøkkelen til puslespillet finnes imidlertid i et testamente. Dronning Louise av Danmark ble født som barnebarn av Josephine de Luchtenberg, prinsesse av Sverige. Hun ville motta den uvurderlige tiaraen og ta den med seg til København. Hun ville nevne i sitt testamente at juvelen kom fra hennes bestemor, Napoleon I sin første kone. Historien – og tradisjonens subtile spill – vil bringe den til den norske samlingen…

Turban sett bak. © Getty Images

Hvorfor er det fraværende i slektsregisteret som ble opprettet etter keiserinne Josephines død, eller fra listen over juveler arvet fra henne av prins Eugen? Til Trond Norén Isaksen ville keiserinnen ha gitt den i løpet av hennes levetid. En hypotese, igjen fascinerende … og ukontrollerbar.

