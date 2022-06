Det nærmer seg slutten på flybilletter til 20, 30 eller 40 euro: «det uunngåelige»

For generaldirektøren for Brussel lufthavn har lavprismodellen presset sektorens grenser til sine grenser. — Det er vanskelig å komme lenger.







Publisert 28.06.2022



til megRenaud Fest, administrerende direktør for Brussel lufthavn, snakket denne tirsdagen på Bel RTL om emnet. For ham presset lavprismodellen grensene til det ytterste. «Det er vanskelig å gå lenger,» sa han. Daglig leder oppfordrer sektoren til å stille spørsmål. «Er det fortsatt fornuftig å ha sosiale situasjoner som noen ganger er veldig vanskelige på lavprisflyselskaper?» spør han.

Prisen å betale vil være slutten på veldig billige flybilletter. «Til slutt vil billettprisene gå opp. Det er uunngåelig,» sier Arnaud West. Direktøren for Brussel lufthavn hevder at hvis dette kommer til en kostnad for reisende. «Jeg synes det er bra at alle arbeidere i denne sektoren har anstendige lønninger og arbeidsforhold.»