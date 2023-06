Det neste spillet fra skaperne av Hitman vil være et eksklusivt Xbox

Microsoft har faktisk signert en ny eksklusiv avtale med det danske studioet IO Interactive.

Hitmans skapere jobber faktisk med en ny Xbox-serie eksklusiv, bekreftet et internt dokument som ble avslørt av Microsoft tirsdag. Redmond-selskapet ble tvunget til å avsløre konfidensielle dokumenter tirsdag da det prøver å overbevise FTC om at oppkjøpet av Activision Blizzard ikke vil føre til markedsdestabilisering.

I følge det aktuelle dokumentet er Project Dragon et rollespill satt i et fiktivt univers der drager spiller en stor rolle. Selv om ingen detaljer er kjent, har et rykte allerede nevnt utviklingen av et åpen verden Triple A-spill av IO på vegne av Xbox Studios.

Mens Microsoft produserer de fleste av sine eksklusive produkter internt, gir utgiveren ut flere titler hvert år til eksterne studioer, som Flight Simulator (Asobo) eller, mer nylig, Dusk Falls.

Selv om tittelen ennå ikke er utgitt, har den vært under utvikling i tre år. Så presentasjonen hans kan være umiddelbar.

Merk at i tillegg til denne tittelen, jobber IO Interactive også med et James Bond-spill i Spy 007-verdenen.

