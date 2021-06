Det nordvestlige USA er varmere enn Dubai på den tredje dagen med rekordtemperatur – men hva er en “varmekuppel”? | U.S. nyheter

Når en by kjent for sin kalde duskregn i “June-Yuri” er like varm som Midtøsten, blir det klart at noe uvanlig skjer.

Seattle var i gjennomsnitt 21,1 C (70 F) i juni, men Northwest City nådde 42 C (108 F) mandag.

Det var den andre dagen på rad etter høydepunktet etter 40C (104F) sett på søndag.

Bilde:

En kvinne hopper forbi en sprøyte ved Jefferson Park i Seattle



Mindre enn halvparten av byen har klimaanlegg, og mange skoler og bedrifter må stenge, ifølge US Census data.

Portland, Oregon’s største by, 130 miles sør for Seattle, registrerte 46,6 C (116 F) mandag, varmere enn Dubai.

Det var den tredje dagen med temperaturrekord i byen, med delstatshovedstaden Salem på 47,2C (117F).

Canada, som registrerte 47,9 C (118,2 F) i den nordvestlige provinsen British Columbia, brøt også sin rekordhøye mandag.

Hva er en varmekuppel?

Det er en blokk med høyt trykk som bygger seg opp over det berørte området og fungerer som et lokk på en langhåndet gryte, som fanger opp varmen.

US National Oceanic and Atmospheric Administration sier at disse forholdene opprettes når “sterke atmosfæriske forhold med høyt trykk” kombineres med det klimatiske mønsteret til La Nina som påvirker havtemperaturen.

National Oceanic and Atmospheric Administration sa at hovedutløseren for varmebølgen var økende temperaturer fra vest til øst over Stillehavet tidligere på vinteren.

Den varme luften som stiger over det vestlige Stillehavet beveger seg østover i rådende vind.

De nordlige delene av jetstrømmen beveger deretter vindfanget mot bakken, der det oppstår en hetebølge der den synker.

Innflytelse av klimaendringer

Det er vanskelig å si i hvilken grad noen enkelt værhendelse er knyttet til klimaendringene.

Imidlertid har Stillehavet Nordvest oppvarmet seg med omtrent 1,7C (3F) de siste 50 årene, sier Geek Housefather, en forsker med den ideelle organisasjonen Berkeley Earth.

Bilde:

En lokal kristen gruppe gir vann i Seattle mandag. Bilde: Abby



Han sa at økningen ville være “betydelig, spesielt for sårbare mennesker.”

Housepather la til: “I en verden uten klimaendringer vil det bli enda mer intense hetebølger. Det er verre enn den samme hendelsen som skjedde for 50 år siden, spesielt.”

Washington-guvernør Jay Insley sa: “Dette er begynnelsen på en permanent nødsituasjon. Vi må takle roten til dette problemet, som er klimaendringer.”

Mørkere og smeltede strømkabler

Sliter med å takle den elektriske infrastrukturen i Stillehavet Nordvest, har økningen i bruk av vifter og klimaanlegg ført til mørkere.

I Portland stoppes trikker når strømkabler smelter, mens veier og fortau, inkludert Interstate 5 i Seattle.

Bilde:

Kjølehytter er satt opp i hele området



“Washington State er ikke bygget for tresifrede temperaturer,” sa senator Maria Condwell.

Myndighetene har opprettet dusinvis av spesialiserte kjølesentre der folk kan søke tilflukt fra varmen, og til og med Washingtons King County har et spesielt for kjæledyr.