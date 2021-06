Det norske fergeselskapet introduserer den første boligsuperbåten

Verdens største båt, 728 meter høy, seiler i Norge, meddelte skipets designer VARD mandag.

Den gigantiske “båtlinjen” på 33.500 tonn, kjent som Somnio, vil inneholde en samling av 39 luksusleiligheter, inkludert Tilberg Design of Sweden og Winch Design fra Storbritannia.

“Somnio, som betyr” drømme “på latin, er verdens største båt når det gjelder lengde og størrelse, og tilbyr leilighetseiere den høyeste kvaliteten til sjøs,” sa Somnio medstifter, kaptein Eric Brett, i en uttalelse. “Vi ser frem til å gå på denne vakre båtlinjebåten i 2024.”

Med alternativer som privat uterom, biblioteker, kokkekjøkken og omkledningsrom, er leilighetene fordelt på seks etasjer og kan tilpasses fullt ut. Prisene starter på $ 5,5,5 millioner ($ 11,2 millioner) og er kun på salgsinvitasjon, men seriøse kjøpere vet hvordan de skal ta kontakt, sa en talsmann for prosjektet. Noen enheter er allerede solgt, men nektet å gi nærmere detaljer.

Prisene for å bo i Somno starter på $ 5 9,5 millioner (US $ 11,2 millioner). Vinsjdesign





Båten vil gi innbyggerne “syvstjerners” service og tilgang til noen av de beste havnene i verden. Dette inkluderer reiser til Middelhavet, New York, Sør-Stillehavet og Antarktis, ifølge utgivelsesbrosjyren.

“Eiere vil dele virkelig unike livsstiler til sjøs, med håndvalgte mannskaper og nøye utvalgte steder og en uendelig global reise med opplevelser som passer for en båt av denne art,” sa Mr. Brett Winch sa i en egen uttalelse utgitt av Design. .

Fasiliteter inkluderer 10 000 flasker vinkjeller og smakerom, flere restauranter og barer, en strandklubb med vannsportfasiliteter, flere bassenger og en salong på båten, ifølge Winch Design, som gir et “spektakulært” sted for folk å exit, og havner rundt om i verden.





I følge Winch vil bærekraft og havforskning være nøkkelen til Somnio, som bruker den nyeste mekaniske teknologien og internt utstyr for å hjelpe havforskere i deres forskning. Jim Dixon, direktør for båter og luftfart i Winch Design, kalte prosjektet et “revolusjonerende symbol for industrien.”

Prosjektet, som tilbys av Ward Sevigness i Norge, forventes å ta omtrent tre år.

