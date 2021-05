Det norske fondet støtter Exxon-forvaltningen i en fullmaktskamp med hedgefondet

BOSTON (Reuters) – Norges suverene formuesfond sa på fredag ​​at det planlegges å stemme på ExxonMobil-styremedlemmer, men ønsker at selskapet skal skille styreleder- og konsernsjefrollene, og i stor grad styrke ledelsen i de sterkt omstridte selskapene som kjemper med en liten hekk. Midler.

Kampen, som skal avgjøres når investorer stemmer på onsdag, er blant de første som forvandler bekymringer om klimaendringer til en nøkkelfaktor for valg av ledere.

Norges Bank Investment Management, en av Exxons 10 beste investorer med en eierandel på 0,94%, redegjorde for intensjonene i et regneark på nettstedet sitt fredag.

Hun støtter 11 av Exxons tolv direktører, men avsto fra å stemme på Exxons administrerende direktør, Darren Woods, og hevdet at han som administrerende direktør ikke også skulle være styreleder i Exxon.

“Rollen som president og administrerende direktør bør ikke påta seg den samme personen,” sa fondet. “Styret skal utøve objektiv vurdering av selskapets forhold og kunne ta beslutninger uavhengig av ledelsen.”

Verken fondet eller Exxon svarte umiddelbart på forespørsler om kommentarer.

Avstemningsresultatene vil avslutte en av årets mest kontroversielle fullmektigskonkurranser, med nykommeren Hedgefond nr. 1, som har eiendeler på rundt 250 millioner dollar, sikret 249 milliarder dollar fra Exxon og krevde at aksjonærene valgte fire nye styremedlemmer.

Hedgefondet presser på for bedre økonomisk ytelse og økt fokus på ren energi i Exxon, og har med hell gjort bekymringer om miljømessige, sosiale og styringsmessige bekymringer til et stort spørsmål i denne kampen.

Flere store investorer, inkludert to pensjonsfond i California, har offentlig sagt at de støtter kandidater til hedgefond, og hevder at det er behov for nye forvaltere med mer erfaring innen energibransjen for å hjelpe oljegiganten med å justere forretningsmodellen.