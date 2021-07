Det norske kvinnehåndballlaget for kvinner måtte betale bøter etter at spillerne hadde på seg shorts – i stedet for bikinibunn – under kampen.

Det norske strandhåndballkvinnelaget har fått bot for å ha på seg shorts under en kamp.

Kleskode for kvinner sier at “bunnen ikke skal være mer enn ti centimeter på sidene.”

Laget vil bli bøtelagt $ 177 per spiller av FAs disiplinærkomité.

Det norske håndballagslaget for kvinner får bøter for å ha valgt shorts på EM i stedet for en bikini, I følge uttalelsen Utgitt av European Handball Federation (EHF) mandag.

“I bronsemedaljekampen mot Spania på søndag spilte det norske laget i shorts som ikke overholdt sportsuniformsregelverket,” heter det i uttalelsen. “Disiplinærkomiteen bestemte seg for å pålegge hver spiller en bot på 150 euro, til sammen 1500 euro,” la hun til. Beløpene er på henholdsvis $ 177 og $ 1 770, og kvinnekjoleforskriftene for turneringen, som fant sted i Varna, Bulgaria, fra 13. til 18. juli, sier at spillerne må følge klespesifikasjonene. Som definert i International Handball Federation Beach Handball Rulebook.

Forskriften sier: “Kvinner må ha på seg en bikini der den øvre delen skal være en tett sports-BH med dype åpninger ved armene. Den nedre delen skal ikke være mer enn ti centimeter på sidene.”

Norge hadde korte shorts til bronsemedaljekampen på søndag, da laget ble nummer fire etter å ha blitt eliminert av Spania, ifølge Turneringsnettsted. Tyskland hevdet senere kvinners europeiske tittel ved å beseire Danmark på søndag.

Annonser

I mellomtiden sier herrenes kleskode at deltakerne må ha på seg “stramme tank-topper” og lengre shorts “ikke for løs” men “må være 10 cm over kneskålen”.

Den norske spilleren Katinka Haltvik sa til landets nasjonale radiostasjon: NRK At beslutningen om å ignorere advarsler og ha på seg shorts var “for spontan” og at de “følte seg truet av regelverk”. Haltvik sa at hun håper uttalelsen vil bane vei for andre lag som føler seg ukomfortable med uniformer, men som ikke klarer det. godta bøter.

“Folk heiet på oss fordi vi gikk foran så mange lag og bar tyngden. Ikke alle lagene er i stand til å betale slike bøter,” sa hun.

Hun la til at håndball “skulle være en inkluderende, ikke eksklusiv, sport”, og sa at dette strekker seg til klærnes uavhengighet.

i følge Herald SunNorges håndballforbunds president Kare Geir Lio sa til NRK at disse bekymringene ikke er nye, og at hans organisasjon har kjempet for å endre regelverket “i flere år”.

“Vi kontaktet dem og jobbet med dette i flere år. Vi tok opp det på konferansen og lovet at dette ville bli avgjort. Imidlertid skjedde ingenting,” sa han.

Frankrike-trener Valery Nicolas støttet offentlig stillingen til Norge. Hun fortalte den norske avisen verdensgjeng At responsen fra EHF var “urettferdig”.

“Penger og bøter bør ikke være en del av diskusjonen,” sa hun. “For å få til endring, må nasjoner stå sammen, og vi gjør det nå.” Nicolas la til: “Vi har mistet spillere på grunn av draktene. Spillerne fortalte meg at de er ukomfortable og føler seg nakne og sett på.

“Det er en sport med mye bevegelse, og bikinien gjør deg i veien. Det er også ulemper forbundet med menstruasjon, ikke minst religionen.”

UEFA svarte ikke umiddelbart på Insiders forespørsel om kommentar.