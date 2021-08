Det norske selskapet lager Doomsday -boksen for musikk

Behovet for trygg og sikker langsiktig lagring av poster har ikke vært like viktig som bekymring på lenge som manuskripter, men flere hendelser i det siste understreker viktigheten av det. I 2008 ødela en brann i Universal Studios Backlot et betydelig antall kassetter arkivert av Universal Music Group, inkludert noen få mestere og andre eksemplarer av mange av dem. Digital lagring gir andre problemer: MySpace bekreftet i 2019 at en servermigrasjon kan føre til tap av 50 millioner opplastede kanaler. “Dette setter deg i fare for å flytte til en ny harddisk eller datasenter hvert femte år,” sa Jenkinson. “Data er vanskelig å spore, og filer kan gå tapt eller slettes.”

De tre hovedetikettene – og flere uavhengige – lagrer allerede fysikk og digitaliserte musikkfiler på mange geografisk separate steder rundt om i verden. Sony Music UK hevder å ha et personlig arkiv for lyd og audiovisuelt opptak og et bibliotek med alle utgivelsene, og det lagrer digitalt beskyttede kopier og duplikatplater separat. Warner Music Group spiller inn på forskjellige steder rundt om i verden. UMG -arkivaren sa i et notat at UMG oppbevarer kopier av sine eiendeler og verdipapirer på forskjellige steder. Pat Cross Sendt til personalet i mars 2020.

Majors og flere uavhengige er tilknyttet Iron Mountain Entertainment Services, et 70 år gammelt Boston-basert datterselskap som har originale opptegnelser over Frank Sinatra og forskjellige store etikettmestere innen digitale og kroppslagre. Over hele Nord -Amerika og Europa.

Eliar, et datterselskap som vanligvis er involvert i prosjekter som urbane mobilsentre og elektrisk luftfart, ønsker ikke at Global Music Vault skal konkurrere med eksisterende fasiliteter, men gir heller ekstra sikkerhet i verste fall. Den planlegger å bevare digitale kopier av masterkvalitet i kapsler bygget med den hensikt ikke å kreve servermigrasjon, og den er i samtaler med potensielle tekniske partnere, inkludert det norske selskapet Piql, hvis PiqlFilm-format bruker binær kode og QR-koder med høy tetthet til skrive spesiell holdbar optisk film. (Piql begynte å skrive ut digitale filmer som en analog for Hollywood -studioer, og driver også Arctic World Archive med det norske statlige gruveselskapet SNSK.)

Ifølge Piql er dets ikke-migrerende lagringsmedier bygget for å vare mer enn 1000 år og tåler ekstreme elektromagnetiske pulser som følge av en atomeksplosjon, noe som permanent kan skade elektroniske enheter og skape ødeleggelse med digitale filer. Svalbard har ekstra beskyttelse mot lave temperaturer og tørre permafrostforhold – noe som bør oppmuntre til en viss mengde fottrafikk.