Det norske selskapet ønsker å dyrke laks i St. Mary’s Bay

Team Hawkland GroupFra Norge ble søknaden sendt til Department of Fisheries and Aquaculture of Nova Scotia 3. mars eller før. Canadian Salmon Limited .

Selskapet har søkt om å få bygge fire lakseoppdrettsanlegg i St. Mary’s Bay, i krysset Digby Neck. Lang øy.

Hvert av disse fire oppdrettsstedene vil ha 12 merder med en kapasitet på 50 000 til 80 000 laks.

Canadian Salmon Limited Svarte ikke på en intervjuforespørsel fra forrige uke CBC I Nova Scotia.

Dets styreleder, Martin CarlsonForespurt på et av nettbaserte folkemøter holdt 8. og 9. februar (Nytt vindu) Selskapet hadde til hensikt å fylle merdene sine med et begrenset antall fisk i første omgang i rekkefølge Å lære Hva gjør hver side spesiell.

Han sier industrien er bærekraftig, bruker færre sprøytemidler og antibiotika, og produserer mindre avfall enn tidligere.

Zoom inn bildet (Nytt vindu) De fire lokalitetene som er foreslått for de atlantiske lakseoppdrettsanleggene i Nova Scotia, Baie Sainte-Marie, vil vises på dette kartet som deles av Canadian Salmon Group (Haugland Gruppen) under en informasjonssamling på nett 9. februar 2022. Foto: Skjermbilde av Canadian Salmon Limited / NS Aquaculture Project, YouTube

Fiskeaktiviteter vil være påkrevd ved St. Mary’s Bay Tjenester Han sier, og han henger jobber for regionen.

Vi har allerede et lakseoppdrettsanlegg og derfor er vi imot det

Fiskeriprosjekter blir ofte møtt med stor skepsis. Tidligere kom oppdrettsfisk ut av innhegningene og blandet seg med villaksbestandene.

Ved oppdrett av laks Oppdrett med villfiskAvkommet deres er mindre friske, noe som bidrar Antallet atlantisk laks går ned.

David TudorRådmannen i Dickby kommune advarer om at en krig venter på Hawkland Group. Canadian Salmon Limited.

» Vi har fulgt dette i 30 år. Vi har allerede et lakseoppdrettsanlegg og derfor er det så mye motstand mot det. Tiår senere så vi resultatene med egne øyne. ⁇ – Et sitat David Tudor Rådmann i Digby.

Vi vet hva som ligger foran oss og vil kjempe så hardt og hardt vi kan Mot denne planen, erklærer David Tudor.

Jeg forsikrer deg om at beboerne er frustrerte Kunngjør Gwen WilsonEn beboer Sandy Cove Medlem av Protect Saint-Mary Bay Committee (Nytt vindu) Reker er mot jordbruk.

Han sier at disse gårdene forurenser og forringer habitatene der det fanges krabber. Gruppen, som har uttalt seg mot lignende prosjekter tidligere, siterte en studie i Nova Scotia (Nytt vindu) Har sett 42 % nedgang i hummerfangsten på 11 år nær oppdrettslakseanlegg.

Gruppen diskuterer forurensning forårsaket av søppel og avfall; Hendelser av hval som ble fanget i merder; Og skattebetalernes penger har blitt brukt tidligere Gjenoppretting Fiskeribedrifter som har mistet deler av kulturen på grunn av fiskesykdommer, giftige alger eller vanntemperatur.

Argumentasjonen om jobbskaping for Digby-regionen tilfredsstilte dem ikke. De hevder at lakseoppdrettsanlegg skaper et lite antall lavtlønnede jobber.

Laks funnet død i en merd 27. mai 2019 i Lofoten, Norge. I Norge døde i 2019 om lag 8 millioner oppdrettsfisk av en stillehavsblomst. Foto: Reuters / Norsk Telegrampera (NTB) / Scanpix / Perit Rold

Prosjektet til Hawkland Group / Canada Salmon Limited Chermak, et norsk selskap eid av det japanske selskapet Mitsubishi, er det første akvakulturprosjektet i regionen, inkludert Pi Saint-Marie, etter å ha forlatt utvidelsesplanene i Nova Scotia våren 2020.

Baie Sainte-Marie har allerede et lakseoppdrettsanlegg. Den er drevet av en gigant kokk Aquaculture, New Brunswick, har vært involvert i noen kontroverser de siste årene.

Sommeren 2017, Rundt 300.000 laks rømte Braketter kokk Fiskeri på den amerikanske vestkysten stimulerer staten Washington På Forby atlantisk lakseoppdrett Noen måneder senere. Tilsvarende lekkasje på minst 2000 laks Det skjedde på Newfoundland I 2018.

Zoom inn bildet (Nytt vindu) En Cook Fish Farm Salmon Farm i havnen i Blacks, New Brunswick. Foto: Associated Press / Robert F. Bugatti

Neste skritt

Innsendte dokumenter Canadian Salmon Limited Nova Scotia er ikke vanlig i fiskeri- og havbruksnæringen på denne tiden. Departementet sa at det vil vurdere søknaden i første omgang.

Det er ingen frist for provinsiell vurdering. Føderale byråer som Department of Fisheries and Oceanography ( DFO ) Og vil være involvert i gjennomgangen av Transport Canada-prosjektet. Nova Scotias Micmac vil også bli konsultert.

Når vurderingen er fullført, vil provinsen sende søknaden med sine kommentarer til Fiskeritilsynet.

Den nylig opprettede provinskomiteen vil i løpet av de neste månedene avgjøre om forespørselen skal aksepteres eller avvises.

Regjeringen i Nova Scotia er bundet av anbefalingen fra Fisheries Review Board.