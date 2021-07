Det norske strandhåndballlaget for kvinner ble bøtelagt for å ha på seg shorts

Det norske strandvolleyballaget har fått en bot, ifølge virale opptegnelser. Men kvinnelige idrettsutøvere kan bruke shorts til beachvolleyballkamper. Dette er ikke tillatt i internasjonal strandhåndball.

I oppkjøringen til OL i Tokyo fikk de styrende organene som var ansvarlige for å sette reglene for konkurransen kritikk om en rekke spørsmål, fra narkotikapolitikk til reglene for å adressere politiske demonstrasjoner. Nå brenner en annen internasjonal konkurranse, Euro 2021, for å kontrollere hva kvinnelige idrettsutøvere kan ha på seg.

Tweets fra forrige uke, noen Delt Hundrevis Av tider og andre Delt Tusenvis Det norske strandvolleyballaget ble bøtelagt for å ha på seg shorts i stedet for bikinibunn under en kamp. Data fra Google Trends viser at søk relatert til det norske volleyballaget var 20. juli.

Spørsmål

Ble det norske damevolleyballaget for kvinner bøtelagt for å ha på seg shorts?

bevis

Svar

Nei, det norske damevolleyballaget for kvinner ble ikke bøtelagt for å ha på seg shorts under en kamp. Dette er kvinnens strandhåndballag.

Det vi fant

Det norske strandhåndballaget hadde på seg shorts, ikke beachvolleyballaget, under bronsemedaljekampen på Beach Handball Euro 2021 18. juli.

Etter konkurransen, konkurransens disiplinærmyndighet Fin Til 150 euro, ca $ 176, er den totale lagboten 1500 euro, nesten 8 1800. Kommisjonen sa at boten var “for upassende klær.”

I følge reglene Internasjonalt håndballforbund, “Beach handball kvinnelig spilleruniform har topper og bikinibunner og tilbehør til endene.” Videre heter det i reglene: ”Kvinnelige idrettsutøvere må ha på seg bikinibunn i samsvar med det lukkede kartet og klippe i en oppadgående vinkel mot toppen av beinet med en tett passform. Sidebredden skal maksimalt være 10 cm [sic]. ” READ Håndball-EM 2020 Kvinner, Håndball-EM | Hun ble opprørt over avgjørelsen om å sende kun kvinnelige dommere til EM

Disse reglene er forskjellige fra de internasjonale strandvolleyballreglene La kvinnelige idrettsutøvere bruke shorts.

20. juli ga det norske strandhåndballaget en av sine spillere Instagram-innlegg, Håper at opposisjonens handling vil føre til endring:

“Vi er så stolte over å gi ut en uttalelse ved bronsefinalen ved å spille i shorts i stedet for de nødvendige bikinibunnene! Vi er glade for å se oppmerksomheten og støtten som kommer fra hele verden! Tusen takk til alle menneskene som støtter oss og hjelp til å spre budskapet! Vi håper dette vil gjøre en forskjell i denne dumme skjebnen! “

Spørsmålet om kvinners uniformer ble diskutert på en konferanse i European Handball Association (EHF) i april 2021.Bevegelse av Norges håndballforbund. EHF sa at alle medlemsforeninger, inkludert Norges håndballforbund, hadde bestemt at temaet skulle legges frem til den nyvalgte Beach Håndballkommisjonen møtes i august. Når møtet har funnet sted, kan anbefalinger om ensartede endringer gis til International Handball Federation (IHF).

“Siden IHF er et effektivt organ for globale gyldighetsregler, bør det bemerkes at en slik resolusjon skal sendes til IHF-rådet av legitime grunner.” Sa EHF. “Forbindelser med det internasjonale håndballforbundet er allerede etablert og prosedyren er iverksatt. EHF-president Michael Wither og IHF-president Dr. Hassan Moustaba har blitt enige om de neste trinnene for å forbedre sporten ytterligere for strandhåndballsamfunnet og alle dets fans. De lovet at alle anstrengelser ville bli gjort for å inkludere den beste presentasjonen av spillet, inkludert dekorasjonen av spillerne. “