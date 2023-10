Det nummer én som selger videospillet vil være tilgjengelig så snart det er utgitt

Det er et av høstens mest etterlengtede videospill. Mens den offisielt lanseres denne fredagen, kan EA SPORT FC 24 bestilles for salg på Amazon!

Denne fredagen 29. september vil fotballfans glede seg over å kunne spille EA SPORTS FC 24. Dette fotballvideospillet, tidligere Fifa, er utgitt på PS5, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, men også Xbox One, Android og Microsoft Windows. Mens den for øyeblikket er tilgjengelig for forhåndsbestilling, er EA SPORTS FC 24 tilgjengelig til den beste prisen på Amazon.

Normalt selges den til 79,99 euro, den kan bestilles for kun 60,99 euro takket være en reduksjon på 24 %. PS5-versjonen er allerede den bestselgende i videospillkategorien på Amazon. Dette videospillet vil fordype deg i hjertet av et unikt eventyr, med mer enn 19 000 idrettsutøvere, 700 lag, 30 autoriserte konkurranser og 300 internasjonale partnere til The World’s Game.

Bestill EA SPORTS FC 24-spillet til den laveste prisen

EA SPORTS FC 24 tilbyr banebrytende teknologier som gir unik realisme til hver av kampene dine. HyperMotionV-teknologi, for eksempel, lar handling fanges under virkelige forhold med volumetriske data fra mer enn 180 kamper for menn og kvinner for å transkribere presise og realistiske bevegelser i spillet.

Spillestiler redefinerer idrettsutøvere ved å transformere data fra Opta og andre kilder til særegne ferdigheter som forsterker realismen og unikheten til hver person. På den annen side har Frostbite-motoren blitt fullstendig redesignet. Den lar deg transkribere The World’s Game med overraskende realisme for å forsterke den oppslukende karakteren til hver kamp.

Med de nye Ultimate Team Evolutions kan du lage legender og fremme laget ditt. For å lage dine drømmelag kan du til og med plassere kvinnelige spillere på banen sammen med menn.

EA SPORTS FC 24 er et av de mest etterlengtede videospillene og tilbys for øyeblikket til 60,99 euro på Amazon

BFMTV-redaksjonen var ikke involvert i produksjonen av dette innholdet. BFMTV kan motta kompensasjon når en av våre lesere foretar et kjøp gjennom lenkene som er innebygd i denne artikkelen.