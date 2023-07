det nye designet ble avslørt på video rett før lansering

Nothing Phone (2) er en av årets mest etterlengtede smarttelefoner takket være sin atypiske design, og sistnevnte er allerede avslørt i en praktisk video fra youtuber MKBHD.

I fjor var YouTuber MKBHD den første som løftet sløret for utformingen av Nothing Phone (1). Også i år har den engelske produsenten autorisert ham til det avsløre det nye utseendet på video du Phone (2), som forventes fra 11. juli.

Dette er imidlertid ikke akkurat første gang vi har rett til en forhåndsvisning av Nothing Phone (2). Leaker OnLeaks hadde allerede avduket designet for noen uker siden, men det viser seg endelig at noen elementer skiller seg fra tidligere delte gjengivelser. Dessuten har smarttelefonen allerede blitt grundig testet i India, noe som har ført til noen lekkasjer de siste dagene.

Nothing Phone (2) har rett til et nytt design

Som MKBHD viser i videoen hans, har Nothing Phone (2) først rett til en ny farge: grå. Produsenten har også gjort endringer i sitt Glyph-system, disse lysdiodene plassert på baksiden av smarttelefonen som har en veldig spesifikk funksjon for noen av dem. Lysdiodene er nå kuttet i 11 forskjellige deler, sammenlignet med 5 på den forrige modellen.

Ingenting hadde avslørt at han hadde slått seg sammen med Swedish House Mafia for å tillate ham lag animasjoner selv med lysdioder for ringetonene dineså å legge til lysdioder bør gjøre det enda mer kreativt.

En av Nothing Phones lysdioder (2) vil stort sett kunne tilpasses, siden den lar deg følge tidtakere, eller fungere som en fremdriftslinje for lydnivået til smarttelefonen din. Tredjepartsapper bør også dra nytte av denne LED-en, inkludert Uber, for å indikere hvor langt unna sjåføren din er.

I motsetning til Nothing Phone (1), bruker andre generasjon denne gangen en sveip på midten av skjermeni tillegg til litt mer avrundet glass på baksiden. Det er fortsatt flate kanter i kantene, men smarttelefonen skal være mer behagelig å holde. Skjermen tilbyr også stadig tynnere svarte kanter.som bør forsterke det førsteklasses utseendet til enheten.

I stedet for å drastisk modifisere utseendet til smarttelefonen, fokuserte ingenting på programvare- og tilpasningsdelen, som hadde blitt etterspurt av mange brukere. Vi gleder oss til å prøve alle disse nye funksjonene selv. Vi sees 11. juli for å finne ut mer.