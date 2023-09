Det nye Fitbit-armbåndet inkluderer Google Maps og Google Wallet

Selges for 159 euro, det nye Fitbit Charge 6-armbåndet er tilgjengelig fra torsdag. Det inkluderer endelig kompatibilitet med Google-apper.

Denne torsdagen presenterte Fitbit det som blir merkets fremtidige flaggskipaktivitetsmåler for neste år. Charge 6 sorterer to og etter den forrige modellen, Charge 5. Pour justifier l’achat de ce ny modell selger €159, Fitbit et Google y ont intégré quelques nouveautés plutôt pratiques si l’on veut utiliser le armbånd og laisser son smarttelefon Hjemme.

I tillegg til hjertefrekvenssensorer, oksymeter, EKG og til og med GPS-sporing, inkluderer Fitbit Charge 6 nå full støtte for Google Maps og Google Wallet. På denne måten er det mulig å følge en rute direkte fra armbåndet ditt eller betale med det ved hjelp av NFC-brikken. Hvis du bruker Youtube Music på smarttelefonen din, kan Charge 6 brukes til å kontrollere spilleren din.

For resten vil armbåndet opprettholde det som allerede ble tilbudt i Charge 5, med den forskjellen at det er €20 billigere. Når det gjelder autonomi, lover Fitbit 7 dagers bruk uten å måtte lade armbåndet ditt, selv med Always-On-modus aktiv.

