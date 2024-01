det nye gratisspillet vil teste hjernen din

Som alltid belønner Epic Games Store oss med et nytt gratisspill som vi kan gjenopprette uten kompensasjon. Denne uken vil spillere kunne glede seg over Infinifactory, et kreativt puslespill med industriell planleggingsbakgrunn. Presentasjon.

Tilbudet av videospill har blitt svært tett. Det er nå mulig å abonnere på tjenester som Xbox Game Pass eller PlayStation Plus som gir tilgang til et bredt spekter av spill. Disse forblir tilgjengelige så lenge du abonnerer og ikke er fjernet fra katalogen. Det er også mulig å gjenopprette gratis spill på andre plattformer som med jevne mellomrom tilbyr flyktige tilbud.

Tydeligvis tenkte vi på Epic Games Store, som lar deg fullføre spillbiblioteket uten kostnad. Etter sin spesielle operasjon for slutten av året helligdager, tjenesten spesielt tilbys Naviger fremover OG KJÆRLIGHET, et plattformspill som forblir gratis til torsdag klokken 17.00. Da vil det vike for Infinifactoryet sandkasse-puslespill laget og utgitt av Zachtronics (Infiniminero, romkjemi).

Infinifactory er gratis i en uke på Epic Games Store

Oppdraget ditt? Optimaliser produksjonsprosessene for fremmede mestere. For å gjøre dette, må du opprette fabrikker som vil sette sammen de forespurte produktene. I løpet av de forskjellige nivåene (som åpenbart vil bli stadig vanskeligere), må du transportere produksjonene til råvaredistributørene og deretter montere dem i henhold til spesifikasjonene.

For å gjøre dette vil du ha tredemøller, rotorer, sveisere, kabler og til og med optiske celler. Byggeklosser som må organiseres intelligent for å fullføre produksjonen og flytte til neste nivå. Logikk, kreativitet, følelse av industriell planlegging… Så mange funksjoner som hjelper deg å overvinne gåtene. Her er en video av spillet for å gi deg en ide om hva du kan forvente:

50 nivåer kan låses opp. Du kan også ha det gøy i sandkassemodus eller prøve puslespillredigeringsprogrammet. Yonfinifactory vil være tilgjengelig gratis på Epic Games Store fra 25. januar til 1. februar 2024.