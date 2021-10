Det nye navnet på spillet har blitt utgitt, er fansen allerede skuffet?

Trykk på montasjen vår Topp 10: Den vakreste trøyen i League 1 2021/2022

Dette er meldingen som fans av videospill ser på. Nylig fikk vi vite at Electronic Arts, distributøren av FIFA -spillet, kan endre navn etter hvert som lisensavtalen med FIFA utløper neste år. Det amerikanske selskapet som anså navnet for dyrt (130 130 millioner i året ifølge New York Times), betraktet det senere som en ny løsning for å gi nytt navn til flaggskipet sitt. “Vi vurderer vår spillrettighetsavtale med FIFA, som er unik for alle våre andre offisielle fotballpartnerskap og lisenser,” forklarte selskapet i oktober.

Som et navn “EA Sports FC”?

I dag sier journalist Tariq Pancha at den såkalte “EA Sports FC” kan kalles veldig enkelt. Den første åpenbaringen som helt sikkert vil reagere på fans som er vant til navnet “FIFA” i mer enn to tiår.

EA er også langt under å kunne gi nytt navn til spillet hvis behovet oppstår. Det har registrert varemerket EA Sports FC i Storbritannia og EU og gjør det samme i USA. https://t.co/LAg7x43zsB – தாரிக் பஞ்சா (tariqpanja) 13. oktober 2021