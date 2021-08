Det politiske skillet på det nye Europas nivå mellom byer og landsbygda – en studie

Ny studie

Omfanget av det politiske skillet avslører åpningen mellom by og landsbygd over hele Europa, med forskning som indikerer at politisk polarisering i 21gate Century kan ha mye å gjøre med beliggenhet og beliggenhet.

Forskere fra University of Cambridge analyserte undersøkelsesdata samlet mellom 2002 og 2018 for å måle folks sosiale og samfunnsmessige holdninger på tvers av byer, tettsteder og landlige områder i tretti europeiske land.

Funn viser at på tvers av kontinentet går den politiske divisjonen på en “gradering” av desillusjon og mistillit til demokratiet som øker når den beveger seg fra bysentre gjennom forsteder, byer og landsbyer og videre til åpne land.

Folk på landsbygda i Europa har den laveste tilliten til sitt nåværende politiske system i sitt land – men de er mer sannsynlig enn sine urbane kolleger å faktisk stemme ved valg.

De som bor i forstedene, etterfulgt av byer og deretter landsbygda, ser stadig mer sannsynlig at de er politisk konservative, med innvandrings- og anti-EU-synspunkter, mens byboere lener seg mot venstre.

Imidlertid er det ikke de fattigste distriktene der desillusjon er sterkest, og innbyggere i småbyer og landsbyer rapporterer om mye høyere tilfredshet i livet mens de uttrykker misnøye med demokratiske institusjoner.

Forskere fra Bennett Institute for Public Policy and Land Economics Management i Cambridge sier at studien antyder at en “utdypning av det geografiske skillet” i europeiske samfunn kan se en tilbakevending til sterke politiske og urbane politiske splittelser på begynnelsen av 1920 -tallet.NS en kontrakt.

“De som bor utenfor Europas store bysentre har mye mindre tro på politikk,” sier studieforfatter professor Michael Kenny fra Bennett Institute. “Veksten av desillusjon i mer landlige områder har gitt fruktbar jord for nasjonalistiske og populistiske partier og årsaker – en trend som ser ut til å fortsette.”

“Vanlige politikere som ønsker å engasjere innbyggerne i små byer og landsbyer på nytt må gi økonomiske muligheter, men de må også ta tak i følelser for løsrivelse fra vanlig politikk og endringene knyttet til en mer globalisert økonomi,” sa han.

I hele Vest-Europa er innbyggerne på landsbygda i gjennomsnitt 33,5% mer sannsynlig å stemme enn i indre byer, men 16% mindre sannsynlig å rapportere en økning i tilliten til politiske partier på en skala fra 0 til 10. De er også lavere Utsatt for å delta i politiske handlinger som protester og boikott.

Konservatismen øker gradvis etter hvert som nettstedene flytter fra forstad til by til land. Landlige europeere er 57% mer sannsynlig å føle seg nærmere høyre på det politiske spekteret (på en ti-punkts skala der fem er jordens sentrum) enn en byboer.

På spørsmål om innvandring og EU “beriker den nasjonale kulturen”, er landlige europeere 55% mer sannsynlig enn de i byene å skille seg fra en enhet.

I spørsmål om velferdsstaten og tilliten til politiet-begge ikoniske i retoriske kamper etter krigen-mellom venstre og høyre-ble det imidlertid ikke avdekket bydel-landsbyskiller. “Bekymringer om lov og velferd er kanskje ikke lenger nøkkelen til geopolitikken i Europa i vår nye populistiske tidsalder,” sa Kenney.

i fjor, Forskning fra Bennett Institute Det avslørte en global nedgang i tilfredsheten med demokrati, og den siste studien antyder at dette – i hvert fall i Europa – er mer alvorlig i distriktene.

Etter å ha ekskludert egenskaper som vanligvis antas å påvirke politiske holdninger, fra utdanning til alder, fant forskerne fremdeles at mennesker i landlige boliger var 10% mer sannsynlig enn byboere å rapportere en nedgang i demokratisk tilfredshet på én enhet (på en skala fra 0–10 ).).

Dr David Luca ved Department of Land Economics, medforfatter av studien som nå er publisert i Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.

“Etter hvert som desillusjon oppstår i det europeiske innlandet, risikerer demokratisk politikk å bli erodert innenfra av folk som stemmer, men mistro systemet og blir tiltrukket av populistiske anti-regimpartier.”

Av de 30 landene de så på-den 27. EU pluss Norge, Sveits og Storbritannia-hadde Frankrike det skarpeste by-landlige skillet i politiske posisjoner. “Store byer som Paris og Lyon blir sett på som sterkt globaliserte og fylt med bohemer med kallenavnet ‘Pupus’, mens småbyer og landlige områder hovedsakelig befolket av langtidsinnvandrere og urbefolkningsklasser,” sa Luca.

Selv om trenden er mindre uttalt over kanalen, er den fortsatt stort sett tydelig i Storbritannia. “Cambridge er et godt eksempel,” forklarer Luca. “Senteret er vert for verdens ledende laboratorier og selskaper, men metropolen Cambridge er en av de minst likeverdige i Storbritannia – de finske kjøpstedene er enda mer koblet fra byens hyper -globale kjerne.”

Luca la til: «En aldrende befolkning i små byer og landsbyer kombinert med mange års stramhet har lagt press på offentlige tjenester i distriktene – tjenester som ofte er sentrale for de sosiale båndene som er nødvendig for at et samfunn skal trives.

“Gjenoppliving av disse tjenestene kan være nøkkelen til å redusere de nye politiske skillene mellom by- og bygdebefolkningen over hele Europa.”