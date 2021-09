Det russiske spionskipet er på Den engelske kanal

Det russiske spionskipet som ble bygget for å utføre hemmelige sjøreiser, ble oppdaget på Den engelske kanal i dag.

Andre finnes på onlinetjenesten for sjøtransport mellom kysten av Devon og Frankrike og er for tiden på vei nordøstover.

Yantar er et spesielt spionskip som har to ubemannede ubåter som kan gå ned til havbunnen for å ta bilder og samle forsyninger.

Russland, det russiske statlige fjernsynsnettverket, har sagt at skipet kan kutte internettkabler og sette seg fast under vann.

Dr. Christian Gustafson, visedirektør ved Brunel Center for Intelligence and Security Studies, sa til MailOnline: ‘Dette vil bli overvåket nøye av britisk sikkerhetsinformasjon.

Alle typer sensorer på dette skipet vil bli påpekt for Joint Intelligence Collection Team på RAF Whiten. Det kan være en ubåt i Storbritannia eller annen NATO som overvåker dette skipet.

– Trusselen er minimal. Russerne kjenner øynene som ser alt som ser dette. Det kan også være veldig provoserende å kutte en kommunikasjonskabel.

Hvis en kommunikasjonskabel blir suspendert i lang tid, får vi se, hvoretter vi kan finne og motutnytte det røret.

Spørsmålet er ikke “hva gjør dette skipet i kanalen”, men “hva gjør det hvor det går”. Det vil bli sett på de fleste av sine reiser. ‘

Yanter ble nylig oppdaget i nærheten av kabler utenfor Irlands kyst Bevegelser som tidligere har hevet øyenbrynene.

18. oktober 2016 beordret et syrisk teleselskap nødhjelp for å reparere en kabel i Middelhavet som gir internettilkobling til flere land, inkludert Syria, Libya og Libanon.

Yantar ankom området dagen før starten på det fire dager lange vedlikeholdet. Det gikk to dager før vedlikeholdet skulle fullføres. Jeg vet ikke hva som fungerte der.

I en annen episode 5. november 2016 krasjet en ubåt som forbinder landene i Persiabukta i Iran. Noen timer senere forlot Yantar Oman for et område omtrent 100 mil vest for den iranske havnebyen Bushehr, der kabelen går til land.

Tilkoblingen ble gjenopprettet bare timer før Yantar kom 9. november.

Kablene under sjøen var tidligere målet for militære operasjoner.

Ved starten av første verdenskrig kuttet Storbritannia noen tyske kommunikasjonskabler under vann og banket på trafikk som hadde blitt omdirigert til etterretning. Under den kalde krigen sendte den amerikanske marinen amerikanske dykkere dypt ned i Okhotskhavet utenfor den russiske kysten for å installere en enhet for å registrere sovjetisk kommunikasjon.

Senest overhørte britiske og amerikanske spionbyråer fiberoptiske kabler, ifølge dokumenter utgitt av tidligere National Security Agency-entreprenør Edward Snowden.

I 2007 beslagla vietnamesiske myndigheter skip som hadde miles med fiberoptisk kabel som ble reddet av pirater fra sjøen for å tjene penger.

Skandalen forstyrret tjenesten i flere måneder. I 2013 arresterte egyptiske myndigheter tre dykkere fra Alexandria for å ha forsøkt å kutte en kabel som strekker seg fra Frankrike til Singapore.

Fem år senere har en tredjedel av internettrafikken mellom Egypt og Europa fortsatt spørsmål om angrepet på kabelen.

Selv om antallet kjente sabotasjeforekomster er lavt, er de fleste funksjonsfeil forårsaket av ulykker.

To hundre eller flere kabelrelaterte feil oppstår hvert år. Skipankre forekommer ofte når man trekker kabler eller når kommersielt fiskeutstyr trekker snorer. Andre bryter under tsunamier, jordskjelv og andre naturkatastrofer.