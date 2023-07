Det siste om Lille Emils forsvinning: Mislykkede jakter, «svært målrettet og selektiv» enhet denne tirsdagen

«Undersøkelsen vil fortsette (tirsdag), men vi vil modifisere enheten for å være mer målrettet og selektiv,» forklarte avdelingens rektor Marc Sappuis sent mandag ettermiddag på en pressekonferanse i landsbyen Vernet. 125 personer nord for Digne-les-bains.

«Vi slutter å slå» for å bruke «spesielle midler for å søke etter ledetråder og ledetråder», søk allerede utført etter at det var umulig å finne gutten i en radius på 5 km rundt landsbyen Hout – Vernet og dens 25 innbyggere, ca. km fra landsbyen Vernet, hvor pjokk forsvant. «Etter 48 timer skulle barnet ha blitt funnet i dette området», understreket imidlertid: «Vi har ikke stoppet søket, vi har ikke mistet håpet». Fra tirsdag, «vil siden være stengt for alle som er fremmede i byen», sa statsadvokaten i Digne-les-Bains, Rémy Avon, «alle hypoteser er gyldige, ingen er privilegert og ingenting er utelukket». Det var ingen «nye elementer som kunne forklare lille Emils forsvinning», til tross for «henvendelser fra flere vitner», bemerket sorenskriveren, bortsett fra to forlatte hus i grenda, som var gravd ut. Slutt på jakten Lille Emil har vært savnet i 48 timer og fortsatt ingen steder å finne ©BELGA 500 samtaler Foreløpig «har ingen elementer klassifisert en straffbar handling som årsaken til denne forsvinningen», understreket han, og la til at undersøkelsene vil fortsette, spesielt basert på bevisene og bruken av telefonen. Gutten, som var på ferie hos besteforeldrene på morssiden i Haute-Vernet, ble savnet sent lørdag ettermiddag. Dignes advokat insisterer på at han var veldig alene da to naboer sist så ham i grendas gate rundt klokken 17.15 lørdag. Siden den gang har hundrevis av frivillige som Roxanne, 19, og to søskenbarn blitt med i søket. De tre introduserte seg selv som «familiens venner» og ankom tidlig mandag morgen fra Bouilladisse, kommunen Bouches-du-Rhône der foreldrene til Emile er. READ — Det er prikken over i-en. «I morges deltok vi i en stor jakt med femti mennesker», vitnet den unge kvinnen: «Vi var to meter fra hverandre. Vi var på marka, så i skogen. Vi lette etter en liten ledetråd, en bit. A klesplagg eller en sko som han kan ha mistet». Søkeområdet er fjellrikt og bratt, fullt av små bekker, og hvis barnet hadde gått tapt, ville han allerede ha tilbrakt tre netter og to dager, uten mat eller drikke, under varme forhold, vanskelig, og avdelingen ville ha vært på brunst bølgeklokke. Etterforskningen som ble åpnet søndag for å fastslå årsakene til forsvinningen, er overlatt til forskningsenheten til Gendarmerie i Marseille, støttet av forskningsenheten til Digne-les-Bains Gendarmerie. En etterlysning av vitner ble startet med et fotografi av barnet, brune øyne, 90 cm høy, iført en gul topp, hvite shorts og fjellstøvler. Tjenestemenn sa at mer enn 500 anrop ble mottatt, men mange gir søkehjelp. (Foto av NICOLAS TUCAT / AFP) ©AFP eller lisensgivere (Foto av NICOLAS TUCAT / AFP) ©AFP eller lisensgivere Epilog tok årevis å finne noen av de savnede barna, for eksempel 15 år gamle Lucas Tronce, som ble savnet i Gard i 2015, og hvis bein ikke ble funnet på en klippevegg før i 2021. Fra familiens hjem. Årsaken til hans død ble aldri forklart av rettsvesenet. Landsbyen Vernet ligger 1200 meter over havet i Trois-Eves-massivet, der en Germanwings Airbus A320 styrtet i 2015. Fem andre besetningsmedlemmer og 144 passasjerer fra 19 land, for det meste tyskere og spanjoler, omkom i styrten, som angivelig var forårsaket av flyets andrepilot. Et monument er reist i Vernet for å hylle de som mistet livet.