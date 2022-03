Det skader lommeboken enda mer enn en diesel, bortsett fra Bastogne (Bastogne)

Prisen på CNG øker også, i likhet med andre drivstoff. Dessuten. Den eneste bastionen for motstand mot prisøkninger er ved Q8-pumpen i Bastogne.

CNG eller CNG er hverken mer eller mindre enn naturgassen som er tilgjengelig for å brenne kjelen. Det er en alternativ løsning for å flytte bilen fremover på en mer miljøvennlig og samtidig mer økonomisk måte. På papiret er CNG mindre forurensende, det er (eller var i det minste) billigere ved pumpen, mer eller mindre det samme som en bensinmotor, og enda bedre for mekanikeren fordi den produserer mindre forbrenningsrester.

CNG-drivstoff er faktisk et svar på det gradvise forbudet mot diesel. Deretter ga mange produsenter ut modeller utstyrt med CNG, med intelligent layout av tanker i bilen (CNG og bensin).

«Da prisen på gass steg, suspenderte produsentene CNGsier Atelier Automobile Alain Laffut, en av de eneste sertifiserte CNG-installatørene i Wallonia. Ærlig talt, hvem ville kjøpt CNG i dag?«

Noen biter allerede i fingrene, og det er fordi prisen på gass øker. I dette øyeblikket brast taket. Ved de få pumpene som ligger i Luxembourg er prisen 3,44 €/kg hos ENoRa (engiepartnerskap, G&V Energy Group, Ideta, Idélux og Ceneo) mens dieselen er 2,28€/liter. Med et tilsvarende forbruk per kilometer av begge drivstoff.

et unntak

Det er imidlertid et unntak: Q8-stasjonen i Bastogne som tilbyr 1,14 € / kg.

Hvordan forklarer vi en slik prisforskjell? Ingen svar fra Q8. Hos ENoRA forklarer vi at «Andre kan kanskje kompensere for ressursinnkjøpsprisen med andre produkter som bensin og diesel eller til og med butikken deres, men vi selger bare CNGForklarer Olivier Bontims, direktør for energi og spesialprosjekter. Vi er fortsatt litt billigere enn DATS, som er 3,94 € / kg, vi prøver å presse marginene våre så mye som mulig for å møte behovene til kundene våre, men vi kan ikke selge med tap.«