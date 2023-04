«Det skremte meg»: Truet Bilal Hassani forklarer avlysning av konsert i kirken

Onsdag kveld skulle Bilal Hassani starte sin tur i Metz, en gammel vanhelliget kirke. Men det gikk ikke som planlagt: den unge artisten, truet av katolske ekstremister og lokale tradisjonalistiske grupper, bestemte seg for å avlyse showet. Bilal Hassani kom tilbake til kontroversen da han ble kalt på settet til «C à vous» da han vanligvis skulle ha gått på scenen.

«En folkemengde skal finne sted foran og rundt lokalet i byen. De vil prøve å målrette mine fans og publikum, og det er det som skremmer meg mest. De er unge mennesker som kommer for å ha det gøy og ha det hyggelig.t», forklarte sangeren, som ga opp konsertene sine foran disse ekstremistene som omtalte dem som «obskøne representasjoner».

For tre år siden var Bilal Hassani et voldtektsoffer under påvirkning: «Å lage en sang om det var forferdelig, men til slutt fikk det meg til å føle meg bedre».

«I begynnelsen hadde jeg tenkt å gå hele veien og gjøre denne konserten. Det hendte meg mange ganger å motta trusler, og jeg bar meg alltid så modig som mulig, men det begynte å bekymre seg, spesielt for publikummet mitt.«, fortsatte han. Beveget fordømte han gjenstanden for truslene, som kun var rettet mot ham, men ikke mot konserten hans: «Denne kirken er et kulturelt sted, den er der og arrangerer kulturelle arrangementer hele tiden, men vi snakker vanligvis ikke om det. Hensikten med disse meldingene og truslene var godt forstått av meg. Det er fordi jeg er det, det er tragedien […] Jeg begynner å bli litt lei av det hele.».

Ordføreren i Metz uttrykte beklagelse over avlysningen av Bilal Hassanis konsert på RMC denne torsdag morgen. Ifølge ham er nødvendige ordninger gjort for å ivareta sikkerheten til showet og beslutningen om å avlyse ble tatt litt for raskt. Imidlertid fordømte han oppførselen til katolske grupper som forårsaket kontrovers. «Det er patetisk og skandaløst at en konsert kan bli avlyst på grunn av uanstendigheter.«, sa François Grastitier.