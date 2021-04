Det skumleste øyeblikket er når en kazakisk mann tar en syv år gammel jente ut av bygningen sin og angriper henne

Det var et fryktelig øyeblikk da han så en syv år gammel jente på gaten og fulgte henne inn i inngangen til boligblokken hennes og traff en pedofil.

Episoden ble filmet onsdag på et CCTV-kamera i den sørlige byen Almaty, Kasakhstan.

Clip viser en mann kledd i en rosa vinterjakke og følger en mann i en grå skjorte og svart hatt inn i boligblokken sin.

Barnet, tilsynelatende i fare, suser opp trappene.

Kvinnen tar et sekund som om hun vil sørge for at det ikke er vitner før hun skynder seg bak en kvinne.

Det var et fryktelig øyeblikk da han så en syv år gammel jente på gaten og fulgte henne inn i inngangen til boligblokken hennes og traff en pedofil. Denne episoden ble filmet onsdag på et CCTV-kamera i den sørlige byen Almaty, Kasakhstan

De gikk utenfor syne en stund før mannen dukket opp igjen, grep babyen under armhulene hennes og bar henne raskt opp trappene.

De neste skuddene viser ham snu hjørnet i et rom der det ikke er montert overvåkingskameraer.

Etter å ha dratt jenta i hjørnet, sa politiet at overfallsmannen ‘tok henne av og rørte ved henne’.

Heldigvis fanget barnet øyeblikket og løp bort fra overgriperen og varslet foreldrene som umiddelbart ringte politiet.

De gikk utenfor syne en stund før mannen dukket opp igjen, grep babyen under armhulen og skyndte seg opp trappen inn i et rom uten CCTV-kameraer.

Oberstløytnant Rustam Abtrakmanov, nestleder i Almaty City Police, sa til reportere: «Mannen dro jenta ut av syne for CCTV-kameraene. Der tok han henne av og begynte å berøre henne.

‘Offerkvinnen rømte og kunne rapportere hendelsen til moren. Den skyldige ble tatt i løpet av ti minutter. ‘

Ifølge politiet oppdaget den mistenkte, som bor i nærheten, jenta i et supermarked.

Han innså at han var alene, og fulgte etter henne, sa kriminelle.

Hvis mannen blir dømt, får han opptil 15 års fengsel med strafferettslige anklager.