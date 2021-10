Det spektakulære fallet til en uforgjengelig meteoritt i videoen

Restene av krasjet, som kan ha ligget i et bratt område, er ennå ikke funnet.

Bildene er spektakulære. Denne søndagen, en uvanlig stor meteoritt Forsvarer, Før en del av jordens atmosfære krasjet i Oslo -regionen i Norge. Ifølge britiske medier ble de første rapportene spilt inn i Trondheim by rundt klokken ett om morgenen.

Til slutt ga det klare bilder av fallet fra et webkamera i Holmestrand, og bekreftet at ruskene faktisk hadde rammet planeten vår. Vi ser en ildkule falle ned fra himmelen, noe som forårsaker et enormt glimt på tidspunktet for ulykken.

Ifølge det norske meteorologiske nettverket, som spesialiserer seg på å analysere slike videoer, kan objektet ha falt på et stort tre som heter Finnemarka, 60 km fra Oslo.

Tøffe oppdrag

Per denne mandagen er det ikke funnet spor av meteoritten, og arbeidet kan ta opptil 10 år på grunn av den bratte detaljen på ulykkesstedet.

“Vi var en stor steinblokk som reiste mellom Mars og Jupiter. Medlem Morton Pilate svarte på Reuters.

Mange øyenvitner la merke til et kraftig vindkast da objektet krasjet.

