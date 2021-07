Det største utbruddet gjennom olje- og gassfeltet utenfor kysten av Aserbajdsjan

En enorm eksplosjon har skjedd over et olje- og gassfelt utenfor kysten av Aserbajdsjan, i frykt for at en rigg eller tankskip kan bli ødelagt.

Bomberen slo til rett etter middagstid foran en amerikansk militærbase i Kaspihavet.

Videofilmer tatt fra en nærliggende oljerigg viser en stor eksplosjon om natten forårsaket av en ildkule.

Det er ingen offisiell informasjon om hendelsen, og det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen eller om noen ble skadet.

Statens oljeselskap i Republikken Aserbajdsjan (SOCAR) sa opprinnelig i en uttalelse at et utbrudd var forårsaket av en gjørmevulkan.

Men selskapet reviderte senere uttalelsen og fjernet enhver referanse til ‘jordvulkanen’.

SOCAR-representant Ibrahim Ahmadov sa i en uttalelse på Facebook: ‘Under SOCARs direkte kontroll har det ikke skjedd ulykker på marine baser og industrianlegg, og arbeidet fortsetter normalt.

‘Vi vil informere publikum om det er ytterligere informasjon.’

Det er ingen offisiell informasjon om hendelsen, og det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen eller om noen ble skadet

Det russiske nyhetssiden Gazeta.ru twitret: En kraftig eksplosjon skjedde i den aserbajdsjanske regionen i Kaspihavet.

‘For øyeblikket er det ingen offisiell informasjon om denne hendelsen.

‘Ifølge lokale medierapporter skal eksplosjonen ha funnet sted i Umid-gassfeltet.’