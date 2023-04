Det «største utbyttet i historien» vil bli utbetalt av den russiske offentlige banken Sberbank | verden

Sberbank, Russlands største bank og hvis stat er den største aksjonæren, kunngjorde fredag ​​en rekordstor utbyttebetaling, et tiltak som ifølge observatører burde komme et russisk budsjett tynget av nedfallet fra konflikten i Ukraina.

Gruppen sa i en pressemelding, under en generalforsamling, at aksjonærene i statsbanken stemte for å betale 565 milliarder rubler (6,3 milliarder euro med dagens kurs).

– Det største utbyttet i bankens historie gir markedet et signal om at et stort selskap føler seg trygg og at økonomien har tilpasset seg dagens situasjon, sa Russlands finansminister Anton Siluanov i en pressemelding.

Den siterte også administrerende direktør i Sberbank, German Gref, som sa at det er «veldig viktig» å betale dette beløpet etter et «komplisert» år i 2022, og spesifiserte at halvparten av utbyttet vil bli utbetalt til den russiske staten, flertallet av aksjonærer, og resten til 1,5 millioner private aksjonærer.

Representantskapet hadde i midten av mars anbefalt utbetaling av disse rekordhøye utbyttene.

Støtt og bygg lojalitet

Så forklarte den russiske finanseksperten Konstantin Asaturov, siterer økonomiske medier RBK, at behovet for ekstra inntekt fra den russiske staten var den første grunnen til en slik generøsitet til Sberbank.

Ifølge Assatourov vil denne beslutningen «støtte og bevare» tusenvis av minoritetsaksjonærer.

«Et veldig vanskelig år»

Det russiske føderale budsjettet gjennomgår for tiden en kraftig økning i utgifter, spesielt militære, i forbindelse med offensiven i Ukraina, men også på grunn av en nedgang i inntekter fra hydrokarboner.

I begynnelsen av mars kunngjorde Gref at Sberbanks nettoresultat i 2022 hadde kollapset med rundt 80 %, et resultat av et «veldig vanskelig år», sa han.

I kjølvannet av de første sanksjonene rettet mot det europeiske datterselskapet, kunngjorde Sberbank i begynnelsen av mars 2022 at de trakk seg fra det europeiske markedet. I slutten av mai ble selskapet fjernet fra Swift Network.

På forespørsel fra den russiske regjeringen utbetalte gruppen til slutt ikke utbytte til sine aksjonærer i 2022.