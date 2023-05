Det svenske selskapet SKF investerer i en ny fabrikk i Tanger

Den svenske lagergiganten SKF har annonsert en investering på 50 millioner svenske kroner (omtrent 50 millioner dirham) i et nytt produksjonsanlegg for magnetiske (lager) lagre i Tanger. Denne beslutningen sies å demonstrere selskapets ønske om å forbedre sine tekniske og produksjonsevner i dette raskt voksende feltet.

de Den nye siden, hvis aktiviteter gradvis vil bli utvidet i løpet av andre kvartal, vil møte den økende etterspørselen etter magnetiske lagre. Disse komponentene spiller en viktig rolle i turbomekanikk så vel som andre høyhastighetsapplikasjoner, inkludert flytende hydrogengass og oljefrie industrikompressorer.

Thomas Frost, leder for uavhengige og fremvoksende virksomheter i SKF, fremhever viktigheten av magnetiske lagre i både de tradisjonelle energisektorene og fremvoksende grønne industrier, og sier at selskapet må opprettholde sin posisjon som ledende når det gjelder teknisk utvikling og kundeservice på dette. felt.

Magnetiske lagre er et av SKFs viktigste teknologivekstområder. I 2022 registrerte konsernet en rekordordre på over 1 milliard SEK for disse produktene, noe som indikerer deres økende betydning i markedet.