det tekniske arket har blitt lekket, smarttelefonen ser allerede veldig overbevisende ut

Selv om Nothing Phone 2 ikke vil lanseres før i sommer, hevder en lekkasje ved navn Sunay Gourkhede å ha avslørt hele det tekniske arket. Derfor bør denne informasjonen behandles med stor forsiktighet. Men hvis disse er riktige, vil smarttelefonen gjøre en fin inngang til high-end-segmentet.

Ingen trodde virkelig på Carl Pei da han foreslo at hans Nothing Phone (1) ikke ville ha noen etterfølger på en stund, og ingen tok feil. Faktisk gikk det ikke lang tid før ryktene om Nothing Phone (2) dukket opp, og spådde utgivelsen i sommer. Siden har vi ikke hørt så mye mer om interessenten, noe som virker ganske normalt gitt tiden vi har igjen før presentasjonen hennes.

Derfor er det praktisk å oppfordre til den største forsiktighet angående lekkasjen som vi skal diskutere her. Dette kommer til oss fra lekeren Sunay Gourkhede, som ville ha avslørt hele Nothing Phone (2) tekniske ark på sin Twitter-konto. Men, som forklart, virker timingen litt merkelig i begynnelsen, spesielt siden den egentlig ikke har blitt testet på dette området ennå. Når introduksjonene er ferdige, la oss komme i gang.

Her er det påståtte Nothing Phone 2-spesifikasjonsarket

Ifølge Sunay Gourkhede ville Nothing Phone 2 derfor være utstyrt meden 6,55-tommers full HD+ AMOLED-skjermmed en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Smarttelefonen vil bli drevet av en S-prosessor.napdragon 8 Gen 2, som bekrefter et tidligere rykte om dette emnet. Den vil være tilgjengelig i to versjoner, nemlig. 8 eller 12 GB LPDDR5 RAMAkkompagnert av 256 GB UFS 3.1 flash-lagring. Alt vil bli drevet avet 5000 mAh batteri Trådløs lading kompatibel.

For bildet må vi finne en 50 MP hovedsensor, ledsaget av to andre sensorer som fortsatt er ukjente. Til slutt finner vi bakdekselet kledd i lysdioder, signaturen til den første modellen, samt en fingeravtrykkskanner plassert under skjermen. Vær oppmerksom på at bildet brukt i illustrasjonen ble laget av skaperen Ben Gaskin basert på teasere sendt av Nothing. Derfor er det umulig å bekrefte at smarttelefonen vil se slik ut.