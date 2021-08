‘Det tok meg en måned å finne det jeg virkelig ønsket’: Leo Hatter avslører hvordan han gjenoppdaget kjærligheten til racing på Norgesturné

Leo Hatter sier at han “følte seg mer involvert i racing enn å være en del av løpet” på den norske turen

Inios Grenadiers talent Ethans yngre bror, Leo Hatter sykler på Team DSM utviklingsteam fordi han lærer tauene i racing i profesjonell pilot.

20-åringen, som nylig begynte i det nye sykkelfirmaet som drives av Anthony Joshua, innrømmet at det har vært vanskelig de siste årene å glede seg over racing, men Hater sa at han er fornøyd med sykkelrittet sitt igjen. Under turen til Norge.

I et innlegg han skrev til sine sosiale medier, sa han: “Det klikket endelig på Norges tur i dag. Det var noen veldig vanskelige år for meg, og på dette tidspunktet er det klart at jeg slet med å holde tritt med løp.”

Hatter sa at han måtte ta en måned fri i mai fordi sykling hadde gått fra livet hans i mai til å “plutselig ville gjøre noe med det”.

“Jeg vil takke teamet mitt, og spesielt for å ha presset meg gjennom de mørke tider da utrente Roy fikk meg til å føle meg hjelpeløs,” fortsatte han.

“Det var langt fra en jevn prosess.

Hatter var en sentral rytter på turen til Norge. -Wisma) og Thomas de Gent (Lotto-Soudal).

Det ble endelig klikket for Leo Hatter, som konkurrerte med broren Ethan, 22, som vant de to første etappene og totalt.

Leo, i løpet av løpet av løpet, havnet i frontpanelet bak vinneren Peterson, og minnet ham virkelig om hvorfor han valgte denne karrieren, “for første gang siden 2019 følte han at han var med i løpet. Mer enn å være en del av et løp. “