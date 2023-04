Det ustoppelige trikset for å finne ut om smykkene dine virkelig er gull

Du har kanskje lurt på om smykkene dine virkelig er gull. For å finne ut om ringen din er dekket med et edelt metall, trenger du bare noen få sekunder for å ta i bruk et enkelt, raskt og effektivt triks. For å gjøre dette trenger du bare … en magnet.

magnet test

Ved å bruke magneter for å bekrefte at juvelen din er gull, er ideen overraskende og, som det viser seg, smart. Faktisk er gull et ikke-magnetisk metall. Hvis en ring, anheng eller kjede tiltrekkes av en magnet, er det ikke gull. Hvis det kommer i nærheten av en magnet, er dette tilbehøret definitivt gullbelagt.

Det finnes andre triks for å finne ut om en perle virkelig er gull. Du kan gjøre en annen test: blekeprøven. Et triks som viser seg å være sterkere og kraftigere enn magnettesten. Målet er å få edelstenen til å oksidere. Hvordan gjør jeg ? Bløtlegg den i et blekebad over natten eller i det minste i noen timer. Hvis smykket ikke har oksidert, har du bevis på at tilbehøret faktisk er laget av solid gull.

Hvordan tar du vare på gullsmykkene dine?

Det er viktig å ta godt vare på smykkene dine, slik at de kan beholde all sin glans og glans. For skånsom rengjøring kan du bruke grunnleggende Marseille-såpe. dens fordel? Tilpasser seg alle typer gull (hvitt, rosa og gult). Smykkebutikkens nettsted Histoires d’Or foreslår «Å legge noen dråper Marseille flytende såpe i lunkent vann. Senk smykkene i såpevannet i 1 til 2 minutter, og skrubb deretter forsiktig med en tannbørste. Myke tenner. Skyll og sett på et papir håndkle.» Enkel og effektiv, som en magnettest. Hvis du ikke har Marseille flytende såpe, kan du bruke oppvaskmiddel.

Et annet tips: Skrubb gullsmykkene forsiktig med tannkrem og en elektrisk eller myk tannbørste. Vær forsiktig, ikke skyll tilbehøret med en gang. Det anbefales å la tannkremen virke i noen øyeblikk, før du polerer juvelen med en ren, tørr, myk klut. Skyll tilbehøret før du lar det lufttørke. Dine halskjeder, ringer og andre armbånd blir som nye!

