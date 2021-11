Det utløser «ekstraordinære regler»!

Vi forventet ikke at hun skulle dra så snart og fortsatt se amerikaneren Tida van Dees Avskjediget fra “Dans med stjernene” I slutten av kvartalet. Også på topp 3 plassene tok modellen igjen Dyke og Bilal Hasani. Mange har allerede sett henne i finalen …

Tida var dessverre i dårlig form denne fredagen 12. november. Etter problemer med det indre øret som gjorde at hun mistet den forrige bonusen, må jeg si at hun kommer ut av en uke med ensomhet … hennes to danser på kvelden er ikke så troverdige som juryen trodde. Som vanlig (til tross for overraskelsen til Jean-Paul Gouldier 10/10 i hans andre forestilling). Hennes tredje plass i rangeringen tvang henne til å delta i den skremmende «ansikt til ansikt». Stripper sto overfor en offentlig avstemning, overfor to kandidater, Michou og Aurélie Pons, som ville dra nytte av de mest aktive samfunnene. Michou er en av de mest fulgte YouTuberne i Frankrike; Og Aurelie kan regne med en solid fanskare av serien «Everything Starts Here» som spiller på TF1.

Til slutt klarte Michou å få flere stemmer i hans favør, etterfulgt av Aurélie. Så Tida måtte rygge etter ni ukers konkurranse.

I et intervju med «Parisian» sa den 49 år gamle internasjonale stjernen at han «aldri ble skuffet» i karrieren. Dessuten ville hun aldri ha sett for seg å «gå så langt». I tillegg var ikke dronningen av Burlesque overrasket over at han fikk sparken. “Jeg fikk ikke den generelle avstemningen, men vi visste alle at det ville være mot meg,” sa han. «Vi kan ikke konkurrere mot Michous makt. Jeg har en lavere prosentandel av fans i Frankrike sammenlignet med resten av verden. (…) Jeg skammer meg litt over nettverk. Jeg håper folk forstår dette. “

Tita fordømte imidlertid de “ekstraordinære reglene”. Han sier: «Jeg danset bra, og jeg var ikke så populær blant publikum. “Faktisk kan ikke back-up dra nytte av støtte fra voldgiftsretten fordi på dette tidspunkt, i motsetning til andre bonuser, har ikke dommere rett til å redde en kandidat. Det er vanlig å ha det siste ordet om kandidaten. uke ble kun de generelle stemmene talt!