Det uvanlige minuttet: de kjøper en legendarisk bil ved en tilfeldighet for 100 dollar, Elon Musk kjøper den for en million

Et ungt par, som ønsket å være anonymt, kjøpte en uavhentet lagringsenhet i 1989. For denne plassen og innholdet, som de ikke var i stand til å oppdage før de kjøpte, betalte paret rundt hundre dollar den gangen.

Og uten å vite det, traff dette paret fra Long Island, New York, jackpot. Faktisk, under noen støvete gamle deksler, huset oppbevaringsenheten en Lotus Esprit fra 1976. Og ikke en hvilken som helst Lotus Esprit: Lotus Esprit som ble brukt av James Bond i filmen. Spionen som elsket meg (Spionen som elsket meg).

Etter filmingen, som fant sted mellom 31. august 1976 og 26. januar 1977, ble bilen som ble kjørt av datidens James Bond (nærmere bestemt Roger Moore), lagret i denne lagringsenheten og deretter helt glemt. Bare år senere skulle bilen bli autentisert av spesialisten Doug Redenius. Han vil også forklare at paret aldri hadde sett en James Bond-film før og «Han hadde ingen anelse om verdien av oppdagelsen hans«.

Paret lånte deretter ut bilen til flere utstillinger, før de auksjonerte den i 2013. Og det var under auksjonen administrert av Sotheby’s at bilen ble solgt til en hemmelig kjøper for en sum av 997.000 dollar.

Du gjettet riktig: Den hemmelige shopperen ble ikke slik lenge. Fordi det var Elon Musk, milliardæren i spissen for Tesla, X og Space X, som en liten million dollar ikke representerer mye for. Noe som langt fra er tilfellet for paret, som utvilsomt gjorde århundrets handel ved å kjøpe denne tilsynelatende banale lagringsenheten for 34 år siden.