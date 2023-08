Det uvanlige minuttet: disse HP-skriverne skjuler USB-porten sin bak et klistremerke

HP er villig til å gjøre hva som helst for å markedsføre sin (betalte) Instant Ink-tjeneste. Absolutt alt.

Som en påminnelse er Instant Ink et abonnement som tilbys av HP, som lar deg skrive ut et visst antall sider per måned avhengig av pakken din (dette varierer fra 10 sider per måned til 700 sider per måned), og som er lagt til en Automatisk levering av patroner når du går tom for blekk. Prisene for deres del varierer fra 99 cent per måned til 24,99 euro per måned.

Kort sagt er Instant Ink en av løsningene HP har tenkt seg for å fortsette å tjene penger når hovedutgiften er gjort, det vil si skriveren. Vi lar deg vurdere relevansen av en slik tjeneste. Men der HP virkelig går for langt, er når USB-portene på enkelte skrivere er skjult.

Som en synlig misfornøyd bruker på Mastodon forklarte, har HP gjemt en USB-port bak en etikett som indikerer at du må bruke Wi-Fi for å skrive ut dokumenter:

«HP er ekte tyver. Jeg har allerede skrevet om denne veldig billige skriveren, noe som sterkt antyder at det ikke er noen USB, bare Wifi. Da jeg fikk det, fant jeg ut hvordan jeg kunne skrive ut over nettverket uten å bruke appen de prøver å få deg til å laste ned. Det viser seg at det er enda enklere å skrive ut, bare bruk USB-porten som de prøver å late som om den ikke eksisterer! Ingen bedrifter kommer til å skrive om fastvaren for å fjerne USB-porten. Det er enda dyrere å redesigne maskinvaren for fysisk å bli kvitt USB-porten. De gikk for det billigste alternativet, et lite klistremerke. De prøver bare å lagre alles dokumenter på den dumme skytjenesten deres som en tenåringsgjeng skal infiltrere og lekke en dag. Ikke gi dem dataene dine.«

Derfor er USB-porten fullt funksjonell. Men HP minner om at ved abonnement, og spesielt ved oppsigelse av dette abonnementet, vil kassettene bli ubrukelige eksternt, uavhengig av fyllingsgrad. Kort sagt, tenk deg om to ganger før du hopper inn i en «ikke for dyr» skriver. Ved mye bruk kan du ende opp med å betale for det på en eller annen måte.